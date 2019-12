Steigende Beiträge zur privaten Krankenversicherung

Beitragserhöhungen zum Jahreswechsel: Wie Privatpatienten der Kostenfalle entkommen können. Und wie langjährig Versicherte den Tarif wechseln, ohne den Anbieter zu tauschen

Von Vincent Aumiller

Wer sich privat krankenversichert, macht das aus gutem Grund: Er möchte für sich und seine Gesundheit nur das Beste. Dafür ist er auch bereit, gutes Geld zu investieren. Was aber, wenn die Beiträge plötzlich steigen – und zwar in höherem Ausmaß als bei der gesetzlichen Krankenkasse? „Solche Erhöhungen in der privaten Krankenversicherung (PKV) sind für viele Versicherungsnehmer zu einer echten Kostenfalle geworden“, weiß Gesundheitsexperte Gerhard Schmid von der FinanzSchneiderei. Er und ein Team aus erfahrenen Beratungsprofis an den Standorten in Friedberg und Kempten kennen die Vorgehensweisen privater Kassen ganz genau – und somit auch Auswege aus dieser für die Kunden ärgerlichen Situation. Die speziell geschulten Spezialisten machen dabei das auf den ersten Blick nahezu Unmögliche möglich: Sie schaffen es, die Beiträge zur PKV kräftig zu senken, ohne dass die Kunden Abstriche bei den Leistungen zu befürchten haben.

Individuell angepasst

Um die optimale Lösung zu erzielen, berücksichtigen die Experten die persönlichen Bedürfnisse genauso wie die aktuellen Leistungen.Der Clou: Ein Versicherungswechsel ist nicht nötig, lediglich derTarif innerhalb der Gesellschaft wird gewechselt. So verhelfen die Profis ihren Mandanten zu preisgünstigeren Tarifen, die eigentlich nur jungenNeukunden angeboten werden. „Dabei bleiben dem Versicherungsnehmer sogar die angesparten Altersrücklagen erhalten“, sagt Schmid. Nicht der einzige Vorteil: „Der Tarifwechsel ist altersunabhängig und auch bei Vorerkrankungen möglich. Eine Gesundheitsprüfung ist nicht nötig.“ Unterm Strich sinken die monatlichen Beiträge um bis zu 40 Prozent bei gleichbleibendem Leistungsniveau. „Auf diese Weise kann man rund 200 Euro im Monat sparen“, verrät Schmid.

Gerade bei älteren Privatversicherten lohnt sich einWechsel des Tarifs.Was es dabei zu beachten gibt, wissen die Profis der FinanzSchneiderei in Kempten und Friedberg.

Besser auf Experten vertrauen

Obwohl das alles ziemlich simpel klingt, ist für den Wechsel eine Menge Know-how nötig.

Schließlich muss man in einem Tarifdschungel aus vielen unterschiedlichen Tarifgenerationen den Überblick behalten, sorgfältig recherchieren und prüfen. Hier lohnt es sich also, auf die Expertise der FinanzSchneiderei zu setzen.Die Spezialisten kümmern sich um alles, sparen Zeit für ihre Kunden und schonen damit auch deren Nerven. „Wir arbeiten provisionsunabhängig und ausschließlich in Ihrem Interesse“,betont Schmid. Besonders attraktiv: Das Ganze geschieht kostenlos und unverbindlich. Erst wenn das Angebot zusagt, führen die Berater den Tarifwechsel schnell und unkompliziert durch. Ein Honorar wird erst im Erfolgsfall fällig – individuell errechnet anhand der Höhe der Ersparnis.

Interesse geweckt?

Wer seine Versicherungsbeiträge senken möchte, sollte sich professionell beraten lassen.Die FinanzSchneiderei bietet neben persönlicher Beratung auch kostenlose Infoveranstaltungen zum Thema PKV-Trarifwechsel an. Veranstaltungstermine siehe Infokasten unten.

Die Vorteile auf einen Blick

Altersrückstellungen werden vollständig angerechnet

Hohe Ersparnis durch Wechsel

in einen günstigeren Tarif

Leistungsniveau bleibt gleich

oder verbessert sich

Tarifwechsel jederzeit möglich

Keine Gesundheitsprüfung und

Arztberichte notwendig

Keine Altersbeschränkung

Unverbindliche Recherche und persönliche Beratung

Kontakt

beratung@pkv-kosten-senken.de

www.pkv-kosten-senken.de

Kempten im Allgäu

Auf der Breite 38a

Telefon (08 31) 93 06 24 40

Friedberg (bei Augsburg)

Paul-Lenz-Straße 1

Telefon (08 21) 90 78 64 40

Kostenlose Veranstaltungen:

Montag, 09. Dezember

Zeughaus Augsburg

Dienstag, 10. Dezember

S’Lorenz Kempten

Mittwoch, 11. Dezember

Stadthalle Memmingen

Donnerstag, 12. Dezember

Kolping Bildungszentrum Kaufbeuren

Beginn jeweils um 19 Uhr, um Anmeldung wird gebeten.