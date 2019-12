Wie wollen wir leben?

Strenger Gruppe realisiert ganzheitliches Siedlungsprojekt Arkadien Ulm/Dornstadt

Bauträger haben großen Anteil an der Wohnbauentwicklung von Kommunen. Viel zu oft wird hierbei allein aus Kostengründen monotones und architektonisch beliebiges Bauen innovativen Wohn- und Siedlungskonzepten vorgezogen. Das Ludwigsburger Familienunternehmen Strenger setzt dem entgegen bereits zum fünften Mal ein Leuchtturmprojekt unter dem Namen „Arkadien“ um, dessen Konzept bereits vielfach ausgezeichnet wurde, unter anderem mit dem FIABCI Prix d’Excellence und dem Green Dot Award. Ganzheitlich konzipiert, vereinen die Arkadien Siedlungen Architektur, Soziologie und Ökologie.

Arkadien, inspiriert von Goethes Schilderungen der lebenswertesten Orte auf seiner „Italienischen Reise“, steht sinnbildlich für ein Leben in Einklang mit der Natur. Ziel von Arkadien Ulm/Dornstadt ist es, den Bewohnern eine naturnahe Heimat mit sozialem Zusammenhalt zu bieten, die technische Innovationen und exklusive Ausstattung vereint. Für die ganzheitlichen Siedlungen sind vier Säulen essenziell: ein einheitliches Architekturkonzept, eine ökologische naturnahe Planung für gesundes Wohnen, ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das hohe Lebensqualität für verschiedene Budgets ermöglicht sowie die Förderung eines sozialen Zusammenhalts der neugeschaffenen Siedlung.

Dem Gestaltungselement Wasser und hochwertigen Außenanlagen kommen dabei für die Identitätsbildung der Siedlung eine zentrale Rolle zu: Die Gartenflächen dienen als private Rückzugsorte, während Begegnungs- und Quartiersplätze sowie Gemeinschaftsräume den kommunikativen Austausch fördern, und so die Basis für das gemeinschaftliche Miteinander der zukünftigen Arkadier bilden. In Dornstadt bei Ulm entstehen rund um einen 3.000 m² großen See 211 Häuser und Wohnungen der Schwesterfirmen Strenger Bauen und Wohnen und Baustolz. Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie telefonisch unter 0 71 41 / 47 77 0, per Mail unter kontakt@strenger.de oder unter www.strenger.de/arkadien.

Herzliche Einladung zur Besichtigung mit Beratung vor Ort am So, 08.12.2019 von 14–16 Uhr direkt in unserer Arkadien Erlebniswelt an der Baustelle in der Hauffstraße 21, ‎89160 Dornstadt.