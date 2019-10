Ich sehe was, was du nicht siehst!

Wohlfühlen jetzt neu erleben: Fliesen- und Bodenbelagsausstellung bei Bauwaren Mahler wird digital

Von Vincent Aumiller

My home is my castle – oder anders gesagt: In den eigenen vier Wänden möchte man sich einfach wohlfühlen. Elementar dabei: die Einrichtung. Doch was nutzt die schönste Couch, das modernste Sideboard oder die funktionalste Küche, wenn man nicht den passenden Bodenbelag dazu hat. Bei der nahezu ausufernden Auswahl an Möglichkeiten wie Fliese, Parkett, Laminat, Vinyl-Mineraldesign- oder Designböden fällt die Entscheidung meist nicht leicht. Das wissen auch die Profis der Fliesen- und Bodenbelagsausstellung bei Bauwaren Mahler.

Die insgesamt acht Fachberater haben sich deshalb eines besonders auf die Fahnen geschrieben: die bestmögliche Unterstützung und zielführende Beratung der Kunden. „Ein Boden bleibt in der Regel um die 20 Jahre im Haus oder in der Wohnung verlegt – da sollte also alles passen“, weiß Peter Wenzky, Spartenleiter Fliese. Um den Mahler-Kunden den optimalen Service bieten zu können, hat man beim Traditionsunternehmen mit über 150-jähriger Firmengeschichte keine Kosten und Mühen gescheut. „Wir haben den Austellungsbereich entkernt und komplett modernisiert“, sagt Ausstellungsleiter Michael Walenta, der sich bereits auf die Eröffnungsfeier am Samstag, 19. Oktober freut (siehe rechts).



Die rund 1000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche präsentiert sich im frischen und einladenden Design. Eine Sonderausstellungsfläche, neun Kojen, in denen die Produkte in einer Raumsituation erlebt werden können. Dazu die neueste Generation von Großformatschränken und Tische, an denen die Eigenschaften der Beläge unter verschiedenen Lichteinflüssen betrachtet werden können. Auch einen Technikschrank für Profis und Heimwerker gibt es – samt Erklärvideos zu unterschiedlichen Verlegemöglichkeiten und Ähnlichem. Rund eine Million Euro hat das Unternehmen investiert.

SAVE THE DATE:Große Eröffnungsfeier am Samstag, 19. Oktober

● Streetfoodstände

● Umfangreiches Kinder- und Rahmenprogramm

● Verlosung eines Bades im Wert von 10 000 Euro

● Musikalische Kinderbetreuung von 3 bis 14 Jahre

Fliesenausstellung Augsburg Bild: www.mahler.de

Digitale Transformation

Herzstück der nun modernsten Ausstellung dieser Art in Augsburg und Umgebung ist die hochmoderne 3-D-Technik. „Per Visualisierung erhält der Kunde in Echtzeit seinen favorisierten Boden- und Wandbelag auf einem unserer Flachbildschirme in einer Raumsituation dargestellt“, erklärt Markus Lönner, der das Projekt technisch begleitet. Ob Küche, Bad, Wohn-, Schlaf-, Ess- oder Kinderzimmer – alles kann in verschiedenen Varianten abgebildet werden. Einrichtungsgegenstände können farblich verändert werden. „Insgesamt vereinfacht es die Entscheidungsfindung immens“, freut sich Wenzky. „Ich sehe sofort, wie die Fliese oder ein anderer Bodenbelag mit meiner weißen Küchenfront oder einer blauen Couch harmoniert.“ Auch Verlegearten, Fugenmöglichkeiten und vieles mehr können variiert werden. Besonders praktisch: Dank einem teilbaren Bildschirm können unterschiedliche Produkte nebeneinandergestellt werden.



Darüber hinaus sind alle Berater mit Tablets ausgestattet. „Das verkürzt die Wartezeiten. Gefällt einem Kunden beispielsweise eine Fliese, kann unser Mitarbeiter diese anhand eines QR-Codes abscannen und sofort auf dem Bildschirm darstellen oder auch einen der Flachbildschirme ansteuern“, erläutert Walenta. Auch an einer Erweiterung des digitalen Angebots tüfteln die Mahler-Verantwortlichen schon. „In absehbarer Zeit kann man auf unserer Homepage selbst vorplanen, anschließend einen Code generieren und direkt einen Termin vor Ort ausmachen. So weiß unser Berater dank des Codes bereits, in welche Richtung die Kundenwünsche gehen und kann sich entsprechend vorbereiten“, erzählt Lönner. Ebenfalls in der digitalen Zukunftsschublade: Die 3-D-Visualisierung wird im nächsten Schritt nicht nur anhand von Musterräumen umgesetzt. „Wir feilen an der technischen Möglichkeit, dass uns der Kunde ein Bild von seinem Zimmer zu Hause mitbringt und wir ihm den Boden dank künstlicher Intelligenz um seine Einrichtungsgegenstände herumlegen – so hat er nahezu eine 1:1-Abbildung zur Ansicht“, blickt der Fachmann voraus.

Fliesenausstellung Augsburg Bild: www.mahler.de

Auch über eine Ausweitung der digitalen Darstellungen auf andere Segmente wie im Garten- und Landschaftsbau oder im Türenbereich wird gearbeitet. Ausgereift ist hingegen schon eine 25 Quadratmeter große Schaufläche. „Hier präsentieren wir im turnusmäßigen Wechsel die neuesten Styles und Trends, die wir von Fachmessen mitbringen“, so Wenzky. Insgesamt beeindruckt das breite Angebotsspektrum der neuen Fliesen- und Bodenbelagsausstellung. Ob Mosaik 1 x 1 cm in Gold, Großformate von bis zu 160 x 320 cm, Beton-, Holz-, Stein- oder Metalloptiken in allen erdenklichen Farben oder sämtlichen weiteren Belagsarten – fündig wird man hier garantiert. „Beraten ist unsere Leidenschaft. Egal, ob Geschäfts- oder Privatkunde und unabhängig davon, welches Budget veranschlagt wird“, betont Walenta.