Lassen Sie es sich gut gehen!

Machen Sie den Fußcheck in unserer Testwoche vom 14.-18. Oktober

Von Alex Fitzek

Auf eigenen Füßen stehen: Diese Redensart verdeutlicht bereits, wie wichtig die Füße für ein selbstbestimmtes Leben sind. Einen festen Stand verleihen, einen individuellen Weg einschlagen oder die Richtung verändern: Unsere Füße sind die natürliche Voraussetzung dafür, Bewegung und Halt ins eigene Leben zu bringen.

Fußgesundheit im Fokus

Manchmal benötigen Füße Unterstützung, damit es nicht zu Beschwerden kommt, die sich über den Gang auf den gesamten Körper auswirken können. Neben einer besonderen Beanspruchung können auch medizinische Gründe die Motivation dafür sein, sich der Fußgesundheit verstärkt zu widmen.

Hightech trifft auf Handwerk: Modernste, computergesteuerte Messtechnik und die große Erfahrung des Fachmanns liefern beste Ergebnisse. Bild: Ulli Hamm

Das Sanitätshaus Spörer verfügt mit Erich Schwesinger als Orthopädietechnikermeister und Schuhtechnikermeister über eine sehr große Expertise auf diesem Gebiet. Seit Oktober 2018 komplettiert er das Team von Frau Meißler und Frau Öxler in Neuburg, wo es seit 1953 eine Filiale des großen Ingolstädter Sanitätshauses und Orthopädiefachgeschäftes gibt. Im Jahr 1989 hat Spörer den Standort am Oswaldplatz bezogen, der vor vier Jahren umgebaut und ganz neu gestaltet wurde.

Arbeit nach Maß: Orthopädietechnikermeister Erich Schwesinger fertigt Einlagen in der hauseigenen Werkstatt an. Bild: Ulli Hamm

Erich Schwesinger, der selbst 33 Jahre erfolgreich selbständig gearbeitet hatte, vereint in seiner Person eine außerordentliche handwerkliche Erfahrung im Bereich orthopädische Maßschuhe und Einlagen und eine versierte Beratungskompetenz. „Auch wenn uns heute die modernste computergestützte Messtechnik bei der individuellen Anfertigung einen exakten Fußscan liefert - auch eine Maschine kann nicht das persönliche Gespräch ersetzen, in dem ich mir als Fachmann ein Bild davon machen kann, wo mein Gegenüber im wahrsten Sinn des Wortes „der Schuh drückt“. Aufgrund der Messung und der eventuell bereits vorliegenden medizinischen Diagnose fertige ich eine für diese Fußform passgenaue Einlage an. Die ausführliche Begutachtung bildet die Basis für die handwerkliche Maßarbeit.“

Bei Fußfehlstellungen wie Fersensporn, Knick-, Senk-, Spreiz, Platt-, Hohl- oder Spitzfuß sind maßgefertigte Einlagen das optimale Hilfsmittel, um die Fußgesundheit aufgrund der anatomischen Disposition zu unterstützen oder bereits vorhandene Beschwerden zu lindern. Erich Schwesinger betont: „Maßgefertigte Einlagen wirken sich ganz unmittelbar positiv auf die persönliche Lebensqualität aus.“ Neben den individuell angefertigten Schuheinlagen komplettieren das Sortiment des Sanitätshaus Spörer orthopädische Maßschuhe bei Beschwerden wie Hallux Valgus, diabetischer Fuß oder Rheuma.

Das Team für Ihre Fußgesundheit im Sanitätshaus Spörer am Oswaldplatz: Alexandra Meißler, Erich Schwesinger und Marlene Öxler. Bild: Ulli Hamm

Fusscheck-Aktionswoche

Ganz unverbindlich und kostenlos kann man sich während der Fusscheck-Aktionswoche vom 14. bis 18. Oktober mit fachkundiger Unterstützung ein Bild von der persönlichen Fußgesundheit machen lassen. Es empfiehlt sich dabei, einen Termin mit Erwin Schwesinger zu vereinbaren. Neben der computergestützten Messung steht das persönliche Beratungsgespräch im Vordergrund. Zur Teilnahme am Fusscheck ist kein ärztliches Rezept erforderlich.