Neuburg leuchtet wieder

Lange Einkaufsnacht findet auch in diesem Jahr statt

Am Freitag, den 27. September, ist es wieder soweit: Bummeln, Shoppen und Spaß haben bis spät in die Nacht, denn in Neuburg findet erneut die beliebte Lange Einkaufsnacht statt. Unter dem Motto „Neuburg leuchtet“ lädt das Stadtmarketing Neuburg zum bunten Treiben in die Innenstadt.

Einkaufen mitten in der Nacht? Ja, denn einmal im Jahr dürfen aufgrund einer Sondergenehmigung der Regierung von Oberbayern die Neuburger Geschäfte in ausgewählten Straßenzügen abweichend von den gesetzlichen Ladenschlusszeiten länger öffnen.

Den Anlass hierfür bietet wie immer die weltgrößte Hutmodenschau „Mut zum Hut“, die gemeinsam mit „schmuck durch Schmuck“ seit einigen Jahren im attraktiven Duo mit der Veranstaltung in der Neuburger City stattfindet. Während Modebegeisterte, Genießer, Lebenskünstler und Freunde des Kunsthandwerks das Neuburger Schloss, den Fürstlichen Marstall und den Boxenstall bevölkern, laden - organisiert vom Neuburger Stadtmarketing - zahlreiche Geschäfte mit ausgewählten Aktionen ihre Kunden an diesem Abend in die Untere Altstadt ein, um dort bis 23 Uhr die Einkaufs- und Erlebnisstadt Neuburg zu genießen.

Die Lange Einkaufsnacht leuchtet: Auch in diesem Jahr ist ein buntes Rahmenprogramm geboten. Bild: Stadtmarketing/oH

Lassen Sie sich verzaubern

Vielfältiges Programm in einer leuchtenden Innenstadt

Dieser Abend bietet also die optimale Gelegenheit, sich neben den Angeboten des lokalen Handels und der vielfältigen Unterhaltung in den Straßen der Einkaufsstadt Neuburg begeistern zu lassen.

Das große Rahmenprogramm sowie die vielen verschiedenen Geschäfte mit ihren einzigartigen Aktionen machen den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Alle teilnehmenden Geschäfte und Aktionen sind in einem Flyer übersichtlich dargestellt, der in der Innenstadt Neuburgs, in den öffentlichen Einrichtungen, auf der Homepage des Stadtmarketings sowie im Umland ausliegt. Stellen Sie sich Ihr Abend-Programm ganz individuell zusammen!

Auch in diesem Jahr verzaubert das Traumtheater mit seiner Feuershow die Besucher der Langen Einkaufsnacht. Bild: Stadtmarketing/oH

Schmankerl, Musik und ein spannender Fotowettbewerb

Neu ist in diesem Jahr ein Fotowettbewerb. Man schießt ein Foto von sich und seinen Neuburger Einkaufstaschen vor der eigens dafür errichteten Lichterwand in der Rosenstraße und kann anschließend dieses Foto auf Instagram mit der Verlinkung auf das Stadtmarketing hochladen.Wer genug „Likes“ kassiert, darf sich womöglich über exklusive Neuburger Einkaufsgutscheine freuen. Weitere Informationen gibt es hier.

An diesem besonderen Abend bringen bunte Lampions und Illuminationen die Neuburger Innenstadt zum Leuchten. Bild: Stadtmarketing/oH

Doch nicht nur der engagierte Neuburger Einzelhandel lockt in der Langen Einkaufsnacht jedes Jahr viele Shoppingbegeisterte und Schnäppchenjäger in die Ottheinrichstadt. Auch das Rahmenprogramm steht ganz unter dem Motto „Neuburg leuchtet“: Cocktailbars, ein Foodtruck, kleine Präsente für die Kunden und viele Aktionen lassen die Innenstadt in attraktivem Licht erstrahlen. Live-Musik an verschiedenen Standorten, ein Auftritt der Männergarde der Burgfunken Neuburg und die Feuershow des Traumtheaters Neuburg sowie seine Stelzenläufer und „Lebende Lichtobjekte“ sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre - ebenso wie die bunte Illumination in der Innenstadt.