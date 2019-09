Probleme mit dem Immunsystem? Das hat Ihre Ernährung damit zu tun!

Sie sind ständig krank? Stärken Sie Ihr Immunsystem durch Proteine!

Von Katharina Soffer

Langsam wird es Herbst und die Tage werden wieder kürzer. Es wird schneller dunkel, das Wetter ist meist kühl und nass – es beginnt die Erkältungszeit. Jeder, der schon einmal erkältet war, kann bestätigen: schön ist das nicht. Und so sehr man auch vorsorglich Tee mit Zitrone schlürft, warme Pullover trägt und die Tennissocken gegen kuschelige Wollsocken austauscht, früher oder später erwischt sie einen doch wieder, die lästige Erkältung. Da kann man nichts dagegen tun. Oder? Doch.

Ohne Proteine kein Immunsystem

Denn wussten Sie eigentlich, dass Sie durch eine höhere Eiweißzufuhr Ihr Immunsystem stärken können? Sie haben richtig gelesen. Tatsächlich ist Eiweiß ein essentiell wichtiger Bestandteil unserer Ernährung. Profisportler und Bodybuilder beispielsweise essen stark eiweißhaltige, proteinreiche Kost, um schneller Muskeln aufzubauen. Aber nicht nur Profisportler und Bodybuilder können von Eiweiß profitieren. Denn Eiweiß hält uns gesund, und Gesundheit wünscht sich jeder.

Essentielle Aminosäuren – unerlässliche Helfer im Kampf gegen Krankheiten

Eiweiß besteht aus Aminosäuren. Diese sind wichtig für viele Prozesse in unserem Körper, beispielsweise die Bildung von Zellen und Gewebe. Das bedeutet: Kein oder zu wenig Eiweiß im Körper, langsamere Bildung von neuen Zellen und Gewebe. Und da eine Stufe unseres Immunsystems aus körpereigenen „Fresszellen“, aber auch aus im Blut gelösten Eiweißen mit Abwehrfunktion bestehen, verstehen Sie nun vielleicht den Zusammenhang: Zu wenig Eiweiß und damit Aminosäuren im Körper zu haben, macht uns angreifbarer für Bakterien, Infektionen, Viren – der Körper kann diese nicht abwehren und Krankheiten breitet sich aus.

Hoher Proteingehalt – my white Premium Eiweiß

Wie steigert man allerdings am besten schnell und effektiv die Proteinzufuhr in der Nahrung, ohne täglich 10 Eier, 4 Kilo Hühnchen essen zu müssen? Hier fand Georg Dieter Heldmann, Besitzer der Guten Tag Apotheke in der City Galerie, eine wunderbare Lösung. Er entwickelte mit my white Premium Eiweiß ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel, das ohne Gentechnikprodukte und in Deutschland hergestellt wird. My white Premium Eiweiß ist frei von Gluten, Gelatine und Zucker. Daher ist es besonders kohlenhydratarm und auch für Vegetarier geeignet.

Enthält pflanzliche und tierische Proteine

My white Premium Eiweiß verfügt über die perfekte Zusammensetzung von pflanzlichen und tierischen Aminosäuren, um Ihren Eiweißhaushalt zu steigern und konstant auf höherem Level zu halten. So enthält my white beispielsweise Hühnerei-Eiweiß, Molken-Eiweiß, Milch-Eiweiß sowie Soja-Eiweiß und hat damit eine unglaubliche biologische Wertigkeit von 167. Die biologische Wertigkeit beschreibt übrigens, wie effizient die über die Nahrung eingenommenen Proteine in körpereigenes Protein umgewandelt werden kann. Ein Hühnerei hat beispielsweise eine biologische Wertigkeit von 100.

Der Inhaber:GEORG – DIETER HELDMANN

Rundum wohlfühlen mit my white

Sie werden sehen, schon nach kurzer Zeit steigert my white Premium Eiweiß Ihre Leistungsfähigkeit und Ihr Wohlbefinden – verabschieden Sie sich von kleinen Wehwehchen, Zipperlein und der lästigen Erkältungszeit. Denn mit my white Premium Eiweiß fühlen Sie sich rundum gesund und werden es auch bleiben!