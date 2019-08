Teppiche aus alten Plastikflaschen? Wo gibt’s denn sowas? Na, bei Möbel Inhofer!

Nachhaltig leben, bewusster einkaufen – das sind Themen, mit denen wir uns gerade in der heutigen Zeit verstärkt auseinandersetzen.

Plastikmüll beispielsweise lässt sich reduzieren, indem man beim Einkaufen Stoffbeutel benutzt oder in verpackungsfreien Supermärkten einkauft. Aber dass man auch bei der Wohnungseinrichtung auf Nachhaltigkeit und Plastikmüll-Reduzierung setzen kann, wissen die wenigsten. Das Einrichtungshaus Möbel Inhofer hat einen tollen Hersteller im Angebot, mit dem ökologisches Wohnen und schönes Design vereint werden können – die Teppiche der Marke Pro Natura.

Pro Natura Teppiche bei Möbel Inhofer

Was ist das Besondere an diesen Teppichen? Die Teppiche von Pro Natura werden zu 100 % aus recyceltem PET-Material hergestellt. Ausgediente PET-Flaschen werden wieder aufbereitet, geschmolzen und zu Fäden gestreckt, die anschließend zu Garn verarbeitet werden. Jeder Pro Natura Teppich wird handgewebt und ist von höchster Qualität.

Teppiche aus recyceltem Material treffen den Zeitgeist. Ein Teppich aus Plastik?

Was sich vermutlich zuerst etwas befremdlich anhört, ist eine tolle Methode, Plastikmüll zu reduzieren und die Wohnung oder das Haus durch das Kaufen von nachhaltigen Einrichtungsgegenständen umweltfreundlicher zu gestalten. Das Beste allerdings: Optisch ist ein Teppich aus gewebtem PET-Material nicht von Baumwolle zu unterscheiden und fühlt sich weich und seidig an. Im Vergleich zu einem Baumwollteppich ist es sogar so, dass der ökonomische, recycelte Teppich fester gewebt und zudem strapazierbarer ist.

Stilvoll einrichten und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun

Finden Sie bei Möbel Inhofer den perfekten Teppich für Ihr Zuhause. Ein hübscher Küchenteppich, der gleichzeitig immer wieder gewaschen werden kann und sein gutes Aussehen nicht durch bleibende Flecken einbüßt, der Spielteppich für das Kinderzimmer, auf dem aus Herzenslust getobt werden kann oder der Liegeplatz für Ihren tierischen Liebling - das Teppich-Sortiment von Möbel Inhofer lässt keine Wünsche offen.

Auch als Outdoor Teppich geeignet

Die Teppiche und Läufer von Pro Natura können ohne Probleme auch im Outdoor-Bereich verwendet werden. Egal ob Terrasse, Balkon oder Schrebergarten – die hochwertigen Teppiche sind rundherum einsetzbar, sehen dabei gut aus und sind äußerst strapazierfähig. Natürlich können sie auch gewaschen werden und trocknen aufgrund ihres Materials viel schneller als Teppiche aus Baumwolle, Wolle oder anderen Stoffen.

Pro Natura Teppiche sind ebenso für den Outdoor-Bereich geeignet.

