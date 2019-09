Von einem Augsburger für Augsburg: Zum Anbeißen schön!

Chris Kolonko zelebriert in seiner neuen DINNER VARIETÉ-SHOW „VERFÜHRUNG“ die Lust am süßen Leben. Vom 22.11.2019 bis 12.01.2020 im Spiegelpalast Augsburg auf dem Augsburger Plärrergelände.

Nach dem großen Erfolg letztes Jahr im Spiegelpalast Augsburg, setzt der Travestiestar CHRIS Kolonko noch eins oben drauf! In seinem neuen Showprogramm VERFÜHRUNG zelebriert der Gastgeber die leidenschaftliche Lust am süßen Leben. Es wird elektrisierend erotisch, ein wenig verrucht, glamourös und skandalös! Internationale Akrobatik, skurrile Comedy und atemberaubende Showacts treffen auf Zeitgeist und ein verführerisches 3-Gänge-Menü von Starkoch André Kracht.

Abend für Abend entführt der Künstler sein Publikum in ein Labyrinth der Sehnsüchte, der Hauch von Leidenschaft weht die Zuschauer nicht nur an, sondern lässt sie Teil des Ganzen werden. Show und Kulinarik werden zu einem sinnlichen Abenteuer, bei dem zum Flirten und „Beißen“ verführt wird!

Skurrile Charaktere, langbeinige Showgirls bekleidet im Stil der feinen Pariser Nachtclubs mit einem Hauch von Nichts und weltbekannte Artisten laden die Spiegelpalast-Gäste auf eine genussvolle Reise ein, die keine Wünsche und Träume offen lässt. Schon der Außenbereich des Spiegelzeltes strahlt und funkelt verführerisch. Das klassische Ambiente eines Spiegelzeltes wird aufgelöst durch ein stilvoll in schwarz gehaltenes Foyer mit leuchtenden Barhockern.

Die neue Dinner-Revue verbindet FASHION, ART und CUISINE! Federführend ist der erfahrene Regisseur und Choreograph Aleks Uvarov. Er hat die Show gemeinsam mit Chris konzipiert und choreographiert. „Ich möchte meine Gäste jedes Jahr mit einem exklusiven Revue-Spektakel überraschen, das den Nerv der Zeit trifft. Mich reizt die Kunst der Inszenierung in Zusammenarbeit mit Weltklasse-Künstlern und einem kreativen Maestro am Herd“, so Kolonko. Mit dabei sind u.a. die Messoudi Brothers, die gerade mit ihrem waghalsigen Auftritt bei America`s Got Talents die Herzen der Jury und Zuschauer eroberten. Auch die wunderbare CHER wird nach Augsburg kommen! Travestiestar Colby Belmond schlüpft in ihre Rolle, singt und tanzt wie Cher herself! Der südafrikanische Comedian Hot Mr. C aus Südafrika bringt das Publikum zum Staunen, die charismatische Sängerin Bridget Fogle aus New York ist Stargast und, und, und! „Ich möchte den Spiegelpalast Augsburg zu einer festen Kultur-Institution in dieser wunderschönen Stadt machen. Ganz nach dem Motto: Von einem Augsburger für Augsburg!“

Gourmet-Koch André Kracht wird in der Spiegelpalast-Küche wieder ein kulinarisches Feuerwerk zünden. Serviert wird ein 3-Gänge-Menü in einer vegetarischen/veganen und in einer klassischen Variante. Getreu dem Lebensgefühl der Show Verführung wird es auf dem Teller raffiniert, sinnlich und aphrodisierend! Dazu gibt es Craft-Beer und Champagner. Erleben Sie ein rauschendes Fest für alle Sinne. Lassen Sie sich mit einer spektakulären Revue und allerlei Gaumenfreuden verführen von Gastgeber und DIVA der Nacht: Chris Kolonko. www.spiegelpalast-augsburg.de