Willkommen in der digitalen Welt!

Hackerkiste 2019 am 27. und 28. September. Der Kongress am Park wird zum Treffpunkt für alle IT-Begeisterten.

Die zweitägige Veranstaltung findet bereits zum dritten Mal in Augsburg statt. Freitags erhalten die TeilnehmerInnen Impulse und tiefe Einblicke in die digitale Welt. Interaktivität und Mitmachen stehen am Samstag im Vordergrund.

Tag 1 – Konferenz

Von Coder’s Health bis hin zu Smart Cities, die Hackerkiste bietet Inhalte für ein breites Publikum. The Future of Tech, Work and Life sind Themen der Hackerkiste 2019.

„Gemeinsam Neues entwickeln und Dinge vorantreiben – das ist unser Weg in die Zukunft. Deshalb freuen wir uns auf die Hackerkiste!“, Christian Mayr, Leiter LEW Technologiezentrum

Neben neuem Input stehen der Austausch und die Vernetzung mit Gleichgesinnten sowie der Blick in die digitale Zukunft und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle im Vordergrund.

Tag 2 –Hackathon & Barcamp

Am zweiten Veranstaltungstag finden der Hackathon und parallel dazu die Barcamp Sessions statt. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde gestaltet jeder Teilnehmer seinen individuellen Tagesplan. Programmieren und mithilfe von Mentoren an einem Hackathon-Thema tüfteln, sich proaktiv in Barcamp Sessions, z.B. in Form von Diskussionen oder Vorträgen einbringen oder beides. Die Hackerkiste bietet den TeilnehmerInnen individuellen Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit eigene Ideen auszuprobieren.

Veranstalter & Partner

Die Hackerkiste ist eine Veranstaltung des Digitalen Zentrum Schwaben (DZ.S), aitiRaum e.V., der Fakultät für Informatik an der Universität Augsburg, der Hochschule Augsburg sowie von Web&Wine. Unterstützt wird die Hackerkiste unter anderem von der Lechwerke AG (LEW), XITASO GmbH, IHK Schwaben und baramundi Software AG. Die LEW ist Platin+ Partner der Hackerkiste 2019.

Das Digitale Zentrum Schwaben wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert und ist Partner von Gründerland Bayern.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.hackerkiste.de

Barcamp:

Ein Barcamp (auch Unkonferenz genannt) ist ein offenes Veranstaltungsformat. Inhalte und Ablauf der Workshops werden von den TeilnehmerInnen zu Beginn selbst entwickelt und im weiteren Verlauf gestaltet.

Hackathon:

Ein Hackathon ist eine kollaborative Soft- und Hardwareentwicklungs­veranstaltung. Alternative Bezeichnungen sind z. B. „Hack Day“, „Hackfest“ oder „Codefest“. Ziel eines Hackathons ist es, innerhalb der Dauer der Veranstaltung gemeinsam nützliche, kreative oder unterhaltsame Softwareprodukte herzustellen oder Lösungen für gegebene Probleme zu finden.