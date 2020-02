Hier lassen Patienten tief blicken

In radiologischen Praxen werden Aufnahmen des Körperinneren erstellt. Dafür braucht es moderne Geräte, geschultes Personal und eine beruhigende Atmosphäre. Gerade der Einsatz von Röntgenstrahlen oder radioaktivem Material ruft noch immer Unbehagen hervor. Dabei ist der Nutzen unbestreitbar. Und die Strahlenbelastung ist extrem minimiert. Wo es besonders gut gelingt, den Patienten durch Aufklärung und Professionalität ein beruhigendes Gefühl zu geben, lesen Sie hier.

Wer zum Radiologen muss, lässt ganz tief blicken. Im wahrsten Sinne, denn in radiologischen Praxen entstehen Aufnahmen des Körpers von innen. Je nachdem, welche Körperregion untersucht werden soll, gibt es verschiedene Bildgebungsverfahren.

Weiches Gewebe, das nicht von Knochen oder Luft verdeckt ist, kann beispielsweise gut mit Ultraschall untersucht werden. Klassische Röntgenaufnahmen helfen bei der Diagnose von Anomalien, beispielsweise eines Knochenbruchs oder einer Zahnfehlstellung. Mit Röntgenstrahlen wird auch bei der Computertomografie gearbeitet. Hier werden in der „Röhre“ Schichtaufnahmen des Körpers gemacht.

Ebenfalls in einer Röhre entstehen Bilder mittels Magnetresonanztomografie (Kernspin). Dabei werden Aufnahmen des Körpers mittels Magnetfeldern und Radiowellen erstellt. Mammografien oder die Nuklearmedizin ist ebenfalls im Themenbereich der Radiologie angesiedelt.

Sonografie/Ultraschalluntersuchung: Mit einem Schallkopf wird Ultraschall in den Körper entsendet und die zurückgeworfenen Schallwellen gemessen. Der Computer errechnet daraus ein Bild. Eignet sich nur bei weichem Gewebe.

Röntgen: Mit Röntgenstrahlen wird der Körper durchleuchtet. Je nach Gewebe werden die Strahlen unterschiedlich absorbiert, daraus ergibt sich ein zweidimensionales Bild des Körperinneren.

Computertomografie/CT: Die Aufnahmen der Computertomografie entstehen ebenfalls durch Röntgenstrahlen. Allerdings kreist hier eine Röhre um den Patienten. Es entstehen Schichtbilder, die der Computer zusammensetzt.

Magnetresonanztomografie/MRT (Kernspin): Ebenfalls in einer Röhre, aber ohne Röntgenstrahlen, wird die MRT durchgeführt. Bei der Bildgebung wird mit Magnetfeldern und Radiowellen gearbeitet.

Nuklearmedizin: Bei nuklearmedizinischen Untersuchungen wird Funktion oder Fehlfunktion diverser Organe dargestellt. Dafür werden schwach radioaktive Substanzen über eine Vene verabreicht. Die leichte Strahlung, die die Substanzen im Körper abgibt, wird gemessen und hilft bei der Diagnose.

In der Überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft (ÜBAG) Radiologie Augsburg-Friedberg haben sich sechs radiologische Praxen zusammengeschlossen. Deren Standorte sind:

Radiologie Augsburg Friedberg ÜBAG

Hessingstraße 17, 86199 Augsburg

Bahnhofstraße 29 (Salewa-Haus), 86150 Augsburg

Frölichstraße 17 (Diakonissenhaus), 86150 Augsburg

Hermanstraße 15, 86150 Augsburg

Sparkassenplatz 1, 86316 Friedberg

Alle Niederlassungen sind mit modernsten Gerätschaften ausgestattet. Insgesamt 100 Mitarbeiter arbeiten dort: Mediziner, Betriebswirte, medizinisch-technische Assistenten und medizinische Fachangestellte sorgen Hand in Hand für eine ausgezeichnete Patientenbetreuung. Dazu gehört auch die umfassende Aufklärung der Patienten.

Das Team der Hauptniederlassung in der Hessingstraße 1 in Augsburg-Göggingen sucht nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Technischen Leiter (m/w/d). Wir haben mit der Personalchefin Caterina Fiedler darüber gesprochen, was Bewerber mitbringen müssen – und was sie erwarten dürfen:

Frau Fiedler, ein Technischer Leiter – was hat der für Aufgaben?

Caterina Fiedler: Wir sind sind ein Team mit 100 Kollegen, verteilt auf sechs Praxen. Da muss man zusammenarbeiten, gut organisiert sein, Ressourcen sinnvoll nutzen. Ein Technischer Leiter soll vor allem unseren Geräte-„Fuhrpark“ im Blick haben und dafür sorgen, dass dessen Betrieb störungsfrei und wirtschaftlich funktioniert. Wir suchen jemanden, der die Fäden zieht.

Ein Organisationstalent also?

Fiedler: So kann man das sagen. Unser künftiger Technischer Leiter soll versiert sein im technischen Gebäudemanagement sowie im technischen Controlling. Neben theoretischem Verständnis der Abläufe ist auch handwerkliches Geschick von Vorteil. Und wir erwarten ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft. Wir geben alle unser Bestes, das erwarten wir auch von künftigen Kollegen.

Umgekehrt, was darf der künftige Kollege von Ihnen erwarten?

Fiedler: Zum einen eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung sowie Freiraum für neue Ideen und eigene Gestaltungsmöglichkeiten. Zum anderen die Arbeit in einem partnerschaftlichen Team, in dem alle mit Freude und auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Jeder wird in seinem Aufgabengebiet ernstgenommen und trägt Verantwortung.

Das klingt nach gutem Teamwork.

Fiedler: Absolut! Dadurch, dass jeder Mitspracherecht hat und sich wertig fühlt, schaffen wir es, dass alle zusammen am selben Strang ziehen.

Stichwort Wertigkeit…

Fiedler: Ich weiß, worauf Sie hinauswollen. Selbstverständlich ist auch Geld eine Form, Wertigkeit für seine Angestellten auszudrücken. Das gelingt uns mit leistungsgerechter Bezahlung.

Und wo dürfen Bewerber sich hinwenden?

Fiedler: Ansprechpartner bin ich, Caterina Fiedler. Bewerbungen gehen zu meinen Händen an Radiologie Augsburg Friedberg ÜBAG in der Hessingstraße 1, 86199 Augsburg.