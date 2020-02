Jetzt starten: Von der Schule in den Beruf

Am Samstag, 28. März, findet die fitforJOB in der Messe Augsburg statt

Von Carina Sirch

„Jetzt wird es ernst“, meinte Mariellas Mutter scherzhaft, als sie sich für die Messe fitforJOB fertig machten. In der Schule wurden die Jugendlichen von ihren Lehrern über die Ausbildungsmesse informiert. Bis dahin hatte sich Mariella noch nicht viele Gedanken über eine Lehre gemacht und keinen Plan, welchen Beruf sie später machen möchte. Und außerdem hatte sie auch „keinen Plan“, wie sie die Sache mit den Bewerbungen angehen sollte. „Klar haben wir in der Schule immer mal über das Thema gesprochen, wir haben auch das Anschreiben und den Lebenslauf geübt, aber eine richtige Bewerbung habe ich noch nicht geschrieben“, sagt die 14-Jährige.

Am Eingang der Messe Augsburg trifft sie ihren besten Freund Tim. Beide sind gespannt, was sie in der Halle erwartet. Ein bisschen Aufregung ist natürlich mit dabei – auch wenn sie das vor Mariellas Eltern nicht zugeben würden. Diese sind schließlich nur dabei, weil Mariellas Mutter unbedingt mitgehen wollte, es soll ja auch ein Elternforum geben. Insgeheim sind die beiden froh über die Unterstützung. In der Halle angekommen prasseln viele Eindrücke auf die beiden ein. Es ist viel los und ein erster Überblick wäre nicht schlecht. Den erhalten sie im Messeflyer, den sie am Infostand am Eingang überreicht bekommen. An diesem gibt es neben allgemeinen Tipps auch einen Hallenplan, welche Aussteller wo zu finden sind.

Entdeckerforum: Berufe live erleben

Und dann geht es auch schon los: Am Stand der Handwerkskammer für Schwaben werden die beiden direkt gefordert. „Das war wirklich lustig. Bei der Crafty Battle Box konnte man eine Schatztruhe knacken. Dafür musste man Minidachschindeln legen, ein Miniaturgerüst bauen und noch ein paar andere Rätsel lösen“, erklärt Tim. Mariella lässt Tim dabei gern den Vortritt und sieht sich währenddessen per VR-Brille einen von sechs 360°Videos über Handwerksberufe an. Nach Handwerk live erleben ist der Stand gegenüber dran.

Hier präsentiert sich die Industrie- und Handelskammer. Der freundliche Berater fragt sie gleich, was sie denn in ihrer Freizeit gerne mache. Freunde treffen gehört da genauso dazu wie Instagram, TikTok und Snapchat. Hier ist sie gerne kreativ und bearbeitet eigene Fotos und Videos. „Wie viele Jugendliche interessiert sich Mariella für die Sozialen Medien. Natürlich gibt es Berufe, die zumindest einen Teil dieses Interesses aufgreifen und dabei noch ihre Kreativität fördern“, erklärt der Ausbildungsberater. Als Beispiele nennt er

Mediengestalter

Medienkaufmann/-frau

Nach den ersten Gesprächen machen sich Mariella und Tim auf in die Halle 5. Auf dem Plan haben sie von einem Entdeckerforum gelesen. Hier soll man noch mehr Berufe live erleben können und selbst aktiv werden. Mariellas Eltern sind derweil in das Elternforum gegangen, bei den ersten Gesprächen haben sie gemerkt, dass die Kinder gut ohne sie klarkommen. Im Forum werden die Erwachsenen rund um das Thema Ausbildung informiert und können sich mit Beratern der HWK und IHK unterhalten.

Auf dem Weg zum Entdeckerforum kommen die Freunde an vielen Ausstellern vorbei. An den Ständen stehen häufig gleichaltrige, die gerade ihre Ausbildung im Betrieb absolvieren. „Ich finde es super, dass man nicht nur Erwachsene an den Ständen trifft, sondern von Azubis erfährt, wie ihnen der Job gefällt“, erklärt Mariella. Beim Forum angekommen können sich die beiden am Schweißsimulator und in der Showküche ausprobieren. „Es ist einfach cool, dass man hier so vieles selbst testen kann. Man bekommt einen viel besseren Eindruck vom Beruf und hat dabei noch Spaß“, zeigt sich Tim begeistert.

Tipps zur Bewerbung

Doch nicht nur um ihr Können zu testen, sind Mariella und Tim auf der fitforJOB. Vorab haben sie eine Musterbewerbungsmappe vorbereitet. „Die Lehrer in der Schule meinten, wir sollen eine Bewerbungsmappe mitnehmen. Experten überprüfen dann, ob wir alles richtig gemacht haben“, erklärt Mariella. Gesagt, getan: Beim Bewerbungsforum checken Berater der Arbeitsagentur die Mappen und haben noch die ein oder anderen Tipps für die zwei. Ein professionelles Bewerbungsfoto sowie Stylingtipps für das Bewerbungsgespräch gibt es auf der Messe inklusive.

Auf dem Weg zum Ausgang treffen die beiden dann noch ihre Lehrerin Frau Schmoll. Im Lehrer-Café hat sie sich ebenfalls über das Thema Ausbildung informiert und will ihren Schülern im Unterricht davon berichten. Mariella und Tim können nach diesem erfolgreichen Tag bestimmt einiges dazu beitragen und dann klappt es mit dem Traumjob bestimmt.

Du willst auch alles zu den Themen

Ausbildung

Bewerbung

Karrieremöglichkeiten

erfahren und außerdem noch verschiedene Ausbildungsberufe live erleben? Dann komm auf die fitforJOB 2020 und lass Dich wie Mariella und Tim für deinen Traumjob begeistern.

Was, wie, wo?

fitforJOB

Messe Augsburg, Hallen 5,6 und 7

Samstag, 28. März, 9 bis 15 Uhr

Eintritt frei, Parkgebühr 5,- Euro

Es erwarten Dich über 200 Berufe und 195 Aussteller. Werde beim Entdeckerforum tätig, informiere Dich auf dem Vortragsforum, lerne beim Bewerbungsforum, worauf Du achten musst. Ganz neu haben Eltern im Elternforum und Lehrer im Lehrer-Café die Möglichkeit, sich über alle Themen rund um Ausbildung zu informieren.

Weitere Infos unter

www.fitforjob-augsburg.de