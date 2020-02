Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Jeder kennt sie, die Fragen: Welche Veranstaltungen sind heute in der Nähe? Was mache ich am Wochenende? Die Region Augsburg hält viele bereit. Besondere Events gibt es in Zusmarshausen – genauer gesagt in der Alten Posthalterei.

Von Julia Paul

Regional, saisonal und nachhaltig, mit Verantwortung gegenüber der Umwelt und Produkte aus artgerechter Tierhaltung. Spürbar bayerisch mit alpinem Charakter und mit erkennbarer Liebe zur ebenso feinen Küche unserer Nachbarländer. Ob vegan, vegetarisch oder klassisch orientiert: In der Alten Posthalterei kommt jeder auf seine Kosten. In dem urig-eleganten Ambiente des Restaurants fühlt man sich direkt wohl.

Und was könnte es Schöneres geben, als sich kulinarisch verwöhnen und dabei auch noch mit interaktiven Thrillern, Spitzenkabarett und Musik bestens unterhalten zu lassen? Möglichkeiten, wie man sein Wochenende verbringen kann, gibt es in Augsburg und der Region viele. Besondere Veranstaltungen finden in Zusmarshausen, einer Gemeinde im schwäbischen Landkreis Augsburg, statt. Eine Übersicht über Termine, die man auf keinen Fall verpassen darf, gibt es hier…

Frühstücksbuffet in der Alten Posthalterei

Wer liebt es nicht? Ein ausgiebiges Frühstück mit allem, was das Herz begehrt: Frisch gebackenes Brot, knusprige Semmeln, ein leckeres Müsli, Obst, Säfte, Eierspeisen, Wurstspezialitäten, Käse, verschiedene Aufstriche und aromatische Kaffee-Spezialitäten sowie ausgewählte Tee-Sorten. Besser kann der Tag nicht beginnen. Deshalb gibt es jeden Samstag und Sonntag von 8 bis 11 Uhr ein großes Frühstücksbuffet in der Alten Posthalterei in Zusmarshausen. Eine Reservierung unter der Telefonnummer (08291)858220 ist erforderlich!

Wo: Alte Posthalterei, Augsburger Straße 2, 86441 Zusmarshausen

Termine: Samstag, 22. Februar, Sonntag, 23. Februar, Samstag, 29. Februar, Sonntag, 1. März, Samstag, 7. März, Sonntag, 8. März, Samstag, 14. März, Sonntag, 15. März, Samstag, 21. März, Sonntag, 22. März, …

Bestes Rindfleisch bei Beef & Beats

Spezial Cuts, saftige Steaks, Burger, bei denen einem bereits beim Anblick das Wasser im Mund zusammenläuft, und cooler Sound von der Band Slowhand – das erwartet die Gäste bei Beef & Beats am 7. März in der Alten Posthalterei. In gemütlicher Atmosphäre dürfen sie sich mit dem besten Beef, das Bayern und das Allgäu hergeben, verwöhnen lassen. Vom „Beef and BBQ Buffet“ über smoked Short-Ribs bis hin zu Lachs und Kabeljau für die Fischliebhaber: Keine Wünsche bleiben offen.

Der Ticketpreis von 59 Euro beinhaltet außerdem einen Willkommensdrink, eine Vorspeisenauswahl, Dessert-Überraschungen und Getränke mit Wein, Bier, Spritz und Limonaden. Einlass ist um 18.30 Uhr, los geht es um 19 Uhr. Tickets sind per E-Mail unter info@posthalterei.com zu buchen!

Krimidinner im Raum Augsburg

Wer am Samstag, 28. März, noch nichts vorhat, sollte sich das „Kriminal Dinner“ in den Kalender eintragen. Ab 18 Uhr ist nämlich ein schwieriger Fall zu klären: Die Wirtin des Braustüberls entdeckt eine Leiche in einem verbrannten Fahrzeug. Ein Rechtsmediziner kommt ins Dorf. Das sorgt für viel Aufregung am örtlichen Stammtisch. Wer ist verdächtig?

Das Theaterensemble mordmeetsgaudi präsentiert dem Publikum der Alten Posthalterei in Zusmarshausen an diesem Abend auf charmant bayerische Art einen Kriminalfall, der auf tatsächlichen Ereignissen basiert. Wer miträtseln möchte, kann das bei einem köstlichen Vier-Gänge-Dinner in stimmungsvollem Ambiente tun.

Verkaufsoffener Sonntag und Flohmarkt in Zusmarshausen

Passend zum Frühjahrsbummel kann man am Sonntag, 26. April, in Zusmarshausen wieder außerhalb der regulären Öffnungszeiten einkaufen. Stöbern lässt sich aber nicht nur in den örtlichen Geschäften, sondern auch auf dem Flohmarkt am Rothsee. Dieser findet vormittags von 6 bis 13 Uhr auf dem Rothsee-Parkplatz statt. Der nächste verkaufsoffene Sonntag steht dann wieder am 7. Juni an.

Weitere Informationen und Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage der Alten Posthalterei sowie auf Facebook:

www.posthalterei.com

www.facebook.com/posthalterei