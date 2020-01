Was Patienten wollen

Lange Öffnungszeiten, hochmoderne Medizin und fair kalkulierte Preise – Das AllDent-Konzept überzeugt auch in Augsburg

Gesunde, strahlende Zähne gehören für viele Menschen zu einem gepflegten Äußeren dazu. Doch manche schrecken vor wenig komfortablen Umständen eines Praxisbesuchs zurück – was fehlt, ist ein besserer Service. Dazu gehören etwa Online-Buchbarkeit von Terminen, Öffnungszeiten am Abend oder am Wochenende. Natürlich sollen Ärzte auch kompetent und das Personal freundlich sein. Neueste Technik und Materialien stehen ebenfalls auf der Wunschliste. Da sich aufgrund des medizinischen Fortschritts viele Leistungen verteuern, muss auch immer mehr privat bezahlt werden. Daher sollte das Gesamtpaket stimmen: ein gutes Preis-Leistungsverhältnis plus ein verlässlicher Ansprechpartner für Zahnmedizin.

AllDent Augsburg Firmenportrait

Faire Preise, kurze Wege

AllDent hat schon vor Jahren auf diese Patientenwünsche reagiert. Das Ziel ist bis heute, Zahnmedizin auf Top Niveau für möglichst viele Menschen transparent und bezahlbar anzubieten. Jeder Patient hat seinen persönlichen Zahnarzt als Vertrauensperson. Die Konzentration mehrerer solcher Zahnärzte an einem Standort spart Kosten bei Geräten und Materialien, was an die Patienten weitergegeben werden kann. Ärzte können sich auf Fachbereiche wie Chirurgie, Wurzelbehandlung oder Implantologie spezialisieren. Das bedeutet kurze Wege und gute Abstimmung für Patienten und Mediziner.

Fachlich und menschlich top

Das erste AllDent Zahnzentrum wurde 2011 in München von Dr. Dr. Ruben Stelzner und seinem Bruder Dr. Matthias Stelzner gegründet. Beide sind Zahnärzte in der dritten Generation.

Das AllDent Konzept hat schon in München, Frankfurt und Stuttgart zahlreiche Patienten überzeugt. Jetzt ist Start in Augsburg.



Für die hohe Qualität stehen das hauseigene zahntechnische Meisterlabor, das Vier-Augen-Prinzip bei der Behandlung und die Zertifizierung durch den TÜV Süd. Die Praxiszeiten von 7 bis 21 Uhr und der Notdienst an 365 Tagen im Jahr kommen heutigen Bedürfnissen entgegen.

