Anzeige

Schutz vor Ultrafeinstaub

Allergiker atmen auf: Neue Glasbeschichtung bindet Pollen, Ultrafeinstaub und Keime

Viele Menschen leiden in bestimmten Monaten des Jahres unter einer ständig laufenden Nase, geschwollenen Schleimhäuten, Müdigkeit und heftigen Niesattacken. Wenn man sich schon in der freien Natur nicht vor lästigen Pollen schützen kann, so sollte man zumindest in den eigenen vier Wände davor sicher sein. Dabei sind sie mit bloßem Auge gar nicht zu sehen: Feinstaub und Ultrafeinstaub-Partikel, Pollen und Keime und dennoch sind gerade sie für den menschlichen Körper besonders schädlich. Durch ihre geringe Größe (von ca. einem Zehntausendstel-Millimeter) schlüpfen sie leicht in die oberen und unteren Atemwege bis hin zur Lunge und sogar ins Gehirn. Entzündungen in den Gefäßen, ein erhöhtes Thromboserisiko, Husten, Bronchitis, Asthma bis hin zu Herzinfarkten, Parkinson und Krebs können die Folge sein.

UFP: Schutz vor Ultrafeinstaub in Innenräumen

Sogar für Diabetes und Frühgeburten können Feinstaubpartikel in Frage kommen. In geschlossenen Räumen ist die Feinstaub-Belastung bis um das Fünffache höher als in der Außenluft – dabei halten sich die meisten Menschen überwiegend in Gebäuden auf. In der EU sterben jährlich bis zu 450.000 Menschen an den Auswirkungen von Feinstaub, Nanopartikeln und Co. Auch Pollen und Keime werden zunehmend zur Belastung, besonders für Babys, (Klein-) Kinder und ältere Menschen. Abhilfe soll hier ein neues Fenster bzw. eine neue Glasbeschichtung schaffen, die über das Licht der Sonne Feinstaub bindet. Auch Bestandsfenster können nachträglich beschichtet werden.

Feinstaub, Pollen und Keime filtern mit innovativer Fensterbeschichtung

Die neue reinigende Glasbeschichtung kommt von der Firma mursall aus Scheuring bei Lager-Lechfeld: Sie schützt nicht nur vor schädlichem Feinstaub, sondern auch vor Pollen und Keinem. Damit ist das sogenannte Active Coating, eine Art „Staubsauger am Fenster“, vor allem für Allergiker eine sinnvolle Investition. Dabei handelt es sich im klassischen Sinne nicht um eine Luftfilterung oder Reinigung der Innenraumluft, sondern die schädlichen Partikel werden gefiltert. Man erhält eine permanent von Pollen, Feinstaub und Keimen gereinigte Luft, auch bei geschlossenen Fenstern, Allergene werden abgebaut. Es kommt zu einer Verringerung von geruchsbelästigenden Stoffen (z. B. Zigarettenrauch), Reduktion von Bakterien und Keimen. Die Beschichtung funktioniert bei natürlichem und künstlichem Licht (ab 1000 lx) und zeichnet sich auch durch geringe Anschaffungskosten gegenüber teuren und wartungsintensiven Raumlüftungsanlagen aus. Rund 2500 Euro kostet die komplette Glasbeschichtung eines durchschnittlichen Einfamilienhauses.

Feinstaub in Haus und Wohnung binden: deutlich sauberere Atemluft

„Die Erfolge sprechen für sich“, sagt Geschäftsführer Daniel Mursall. „ Verringerung von Atembeschwerden, Verbesserte Umgebung für Asthmatiker, Verbesserte Umgebung für Allergiker, Die Beschichtung ist technisch ausgereift und erprobt. Es gibt keine farbliche Veränderung an den Fenstern, keine Beeinträchtigung der Scheibenklarheit oder Scheibenqualität. Dazu kommt die problemlose Reinigung der Fenster, bei einer garantierten Haltbarkeit von bis zu 20 Jahre und mehr.“

Heftigkeit von Pollenallergie und Stauballergie senken mit Active Coating

Das Fensterglas mit photokatalytischen Fensterbeschichtung zieht den Feinstaub, Pollen und Keime an, die aufgelöst oder zu größeren Partikeln gebunden werden – sprich: Es ist kein Raumfilter oder ähnliches notwendig, um die saubere Atemluft zu erzielen. Das beschichtete Fenster reicht. Organische Stoffe werden in H2O umgewandelt und an die Luft zurückgegeben. Feinstaub dagegen wird gebündelt und fällt herab. Dann kann er mit herkömmlicher Fensterreinigung entfernt oder abgesaugt werden. Dieser luftreinigende „Staubsauger“ fördert nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Produktivität und verbessert die Lebensqualität und erhöht den Wohlfühlfaktor im eigenen Haus.

Mehr Infos finden Sie hier.