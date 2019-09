Ein Klavier, ein Klavier! Klaviere mieten, kaufen & glücklich sein

Klaviere mieten, kaufen & glücklich sein beim C. Bechstein Centrum Augsburg

Von Katharina Soffer

Klavier spielen lernen… Diesen Traum hatten Sie bestimmt auch schon einmal. Und wenn nicht Sie, dann vielleicht Ihr Kind, das nach der obligatorischen Blockflöte in der Grundschule Lust auf ein neues Instrument bekommen hatte. Aber Klaviere sind teuer, sagten Sie sich (und Ihrem Kind) und wir wohnen außerdem in einer Mietwohnung. Die anderen Mieter werden sich beschweren und wie bringen wir das Klavier nach Hause? Lern doch einfach weiter Blockflöte.

Ein kleines Gedankenexperiment: Was wäre, wenn alle diese Gründe mithilfe des C. Bechstein Centrums Augsburg auf einmal entkräftet werden könnten? Denn Ihr Traum vom Klavier spielen muss nicht nur ein Traum bleiben.

Piano oder Flügel mieten – kein Problem im C. Bechstein Centrum Augsburg

Fangen wir mit dem ersten Grund an: Klaviere sind teuer. Im C. Bechstein Centrum Augsburg allerdings haben Sie nicht nur die Möglichkeit, Klaviere oder Flügel zu kaufen. Die Instrumente können nämlich auch gemietet werden! Beim Mieten eines Instruments haben Sie übrigens die Auswahl aus dem gesamten Produktsortiment: Jedes Klavier im Sortiment des Bechstein Centrums kann und darf gemietet werden. Zudem werden prinzipiell ausschließlich neue Instrumente vermietet. Denn auf neuen Instrumenten spielt es sich schöner – und es lernt sich auch besser!

Bild: Bechstein Centrum

Klavier kaufen – bis zu 12 Monatsmieten anrechnen lassen!

Sie bezahlen also monatlich einen Festbetrag und bekommen dafür ein neues Instrument, dass Sie sich selbst aussuchen können. Und wenn Ihnen das Instrument gefällt, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, es irgendwann abzukaufen. Dabei können Sie sich sogar bis zu 12 bereits gezahlte Monatsmieten anrechnen lassen.

Digitalpiano-Funktion: Mit Kopfhörern spielen

Klaviermusik ist schön, und Ihr Kind ist mit Elan dabei, gerade „Für Elise“ zu üben, in Ihrem Mietshaus wird Ruhe allerdings großgeschrieben? Ebenfalls kein Problem mit dem C. Bechstein Vario-Silent-System, welches bewirkt, dass keine akustischen Töne mehr über Saiten und Resonanzboden zu hören sind, man aber über Kopfhörer trotzdem hört, was man gerade spielt. Dieses Silent System gibt es entweder bereits ab Werk im Instrument inkludiert, kann alternativ aber auch für aktuelle Modelle der C-Bechstein-Markenlinien nachgerüstet werden. Damit nehmen Sie Rücksicht auf Nachbarn, müssen aber das Spielvergnügen überhaupt nicht einschränken. Und wenn Ihr Kind noch weitere drei Wochen braucht, um die „Elise“ zu meistern, mit dem Vario-Silent-System hören die Nachbarn davon überhaupt nichts. Wunderbar!

Pianotransport in Augsburg und Umgebung

Mieten oder kaufen Sie ein Klavier oder einen Flügel im C. Bechstein Centrum, dann haben Sie die Möglichkeit, den Transportservice des Musikhauses in Anspruch zu nehmen. Der bringt Ihr neues Instrument schnell, sicher und zuverlässig zu Ihnen nach Hause. Garantiert.

Klavierstimmen, Reparatur, Finanzierung, Beratung – Rundumservice im C. Bechstein Centrum Augsburg

Die erfahrenen Klavierbaumeister und das geschulte Verkaufspersonal des C. Bechstein Centrums bieten Ihnen einen Rundumservice für Ihr Piano. Egal, ob das Instrument neu gestimmt werden muss, es eine Reparatur benötigt oder Sie sich nicht sicher sind, welches Klavier genau Ihren Bedürfnissen entspricht – die Mitarbeiter des C. Bechstein Centrums helfen Ihnen gern! Auch für Kinder gibt es tolle Angebote im Klavierhaus. So finden beispielsweise wieder die beliebten Workshops rund ums Klavier statt.

Bild: Bechstein Centrum

Die kleinen Klavierbauer – kostenloser Workshop für Kinder

Ab Oktober gibt es im C. Bechstein Centrum Augsburg regelmäßig den kostenlosen Workshop „Wo ist der Ton versteckt“, der eigens für Kinder ab 6 Jahren konzipiert wurde. Kinder sind neugierig und lieben es, auf Entdeckungsreise zu gehen – und so nehmen die Workshopleiter sie mit auf eine Reise auf der Suche nach dem Ton: Wo kommt er her? Wie entsteht er im Klavier? Wie funktioniert ein Klavier überhaupt? Spielerisch werden die Kinder mit dem Klavier vertraut gemacht und es darf sogar noch ein kleines Andenken mit nach Hause genommen werden.