12.04.2018

in der Schwebe Erst Anfang Januar dieses Jahres hatte der Gemeinderat dem Entwurf des Bebauungsplans „Solarpark Unterbernbach“ zugestimmt. Jetzt kann das Projekt unter Umständen nicht umgesetzt werden, weil es laut Landratsamt im Überschwemmungsgebiet liegt. Darüber informierte Bürgermeister Johann Lotterschmid den Gemeinderat. Derzeit würden zwischen Antragsteller und Landratsamt noch Gespräche geführt, teilte er mit.

verschönern Mehr als nur ein „mit Gras bewachsener Sandhügel“ soll der Kreisverkehr beim Sportpark sein, regte Engelbert Thumm an. Er könnte sich dort zum Beispiel das Wappen des Marktes in Stein gelegt vorstellen. Der Bürgermeister will mit dem Landratsamt, dem der Kreisverkehr gehört, abklären, was möglich wäre.

Den vor allem redaktionellen Änderungswünschen der Behörden zum Bebauungsplan „Sportgelände an der B300“ stimmte der Gemeinderat zu. Er beschloss die Satzung. Wie berichtet, sollen die Tennisplätze des TSV an den Sportpark verlagert werden.

Auf rund 5000 Quadratmetern Fläche soll in der ehemaligen Sandgrube in Unterbernbach ein Sondergebiet als Lagerplatz für Baustoffe ausgewiesen werden. Dem Einwand mehrerer Behörden, die in ihrer Stellungnahme auf eine Siedlungszersplitterung hinwiesen, widersprach Planer Hans Brugger in seiner Einschätzung. Der Gemeinderat billigte den Vorentwurf des geänderten Flächennutzungsplans.

vorgeschlagen Fünf Bürger nimmt die Gemeinde in die Vorschlagsliste für Schöffen auf: Ursula Haas, Michael Mitgutsch, Nikola Hutterer, Brigitte Blume und Silvia Bachmeier.

Drei Vollgeschosse plante ein Antragsteller für sein Mehrfamilienwohnhaus mit sechs Wohneinheiten an der Kreisstraße in Paar. Das hielt der Gemeinderat für „eindeutig zu hoch“. Da in der näheren Umgebung keine Gebäude mit drei Geschossen stehen, lehnte er die Bauvoranfrage ab.

bestätigt In nicht öffentlicher Sitzung bestätigte der Gemeinderat, wie im Bayerischen Feuerwehrgesetz gefordert, die Kommandanten der Feuerwehr Kühbach (Michael Bergmeier, Stellvertreter Markus Bergmeier und Alexander Böck) sowie der Feuerwehr Unter-/Oberschönbach (Markus Gschoßmann, Stellvertreter Gottfried Schreier).

Der Gemeinderat hatte keine Einwände gegen den Bau eines Wohnhauses mit Doppelgarage Am Postanger in Unterbernbach, den Anbau einer barrierefreien Einliegerwohnung an ein Wohnhaus an der Mühlenstraße, den Neubau eines Wohnhauses mit Carport an der Amselstraße, dem Bau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage an der Schrobenhausener Straße und den Bau eines land- und teichwirtschaftlich genutzten Gebäudes an der Dorflandstraße. (drx)

Themen Folgen