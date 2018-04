14.04.2018

5000 Euro für den Jahresbedarf der Freiwilligen Feuerwehr Baar segneten die Gemeinderäte einstimmig ab. Weniger Glück hatte der Sportverein Baar. Gleich drei Anträge – für die Sanierung des Fußballplatzes, des Sportheims und der Mehrzweckhalle – wurden vertagt. Der Grund: Den Räten lagen keine entsprechenden Angebote vor. Diese waren nicht im System hinterlegt worden.

nicht mehr online Aufgrund neuer Datenschutzbestimmungen entschieden sich die Gemeinderäte mehrheitlich dazu, die Sitzungsprotokolle der öffentlichen Gemeinderatsitzungen nicht mehr online zu stellen. Gegenstimmen kamen von Werner Wörle, Christine Winter-Bächer, Florian Mertl und Andreas Winter. Wer sich die Niederschriften ansehen möchte, kann dies in der Gemeinde sowie in der Verwaltungsgemeinschaft in Pöttmes tun.

Die Deutsche Telekom teilte mit, das Gewerbegebiet Unterbaar mit Glasfasertechnik zu erschließen. Grundstückseigentümer müssen mit einmaligen Installationskosten von 800 Euro rechnen. (brast)

Themen Folgen