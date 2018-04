27.04.2018

Wann werden Anregungen aus den Bürgerversammlungen im Gemeinderat besprochen? Josef Settele berichtete davon, ein Bürger habe ihn darauf angesprochen, dass über die 2017 von ihm geforderte Mittellinie auf einer Straße bis heute nicht gesprochen worden sei.

Wie sieht’s aus mit Kies für die Feldwege? Auf diese Frage bekam Settele vom Bürgermeister die Antwort, dass mit der Angelegenheit die Jagdgenossen beauftragt worden sind.

Josef Settele wünscht sich ferner eine komplette Kostenaufstellung der letzten Baugebiete. Diese Forderung soll erfüllt werden, wie es hieß.

ermitteln Helga Holland machte sich dafür stark, dass das Tempomessgerät im Bereich des Altenheims in Aindling zum Einsatz kommt: „Eine Supersache.“ Dort darf eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern nicht überschritten werden.

vollzogen Für das Baugebiet „Am Erlberg“ in Aindling ist die Erschließung fertiggestellt. Nun musste das Bestandsverzeichnis der Wege und Straßen in diesem Bereich geändert werden.

Für die neuen Erdenbürger gibt’s in Aindling künftig ein Lätzchen geschenkt. Mädchen wird man dabei an der roten Farbe erkennen und Buben an der blauen. (jeb)

