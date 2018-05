04.05.2018

Knapp die Hälfte der 142 Bögen, die im Rahmen einer Bedarfsermittlung für die Kinderbetreuung von der Gemeinde Adelzhausen verschickt worden waren, kamen bisher zurück. Das vorläufige Ergebnis: 65 Rückmeldungen, 40 haben bereits einen Kindergartenplatz, 20 würden ihr Kind in den Waldkindergarten schicken.

Die Friedhofsmauer und die Aussegnungshalle in Landmannsdorf werden saniert. Der Gemeinderat beauftragte damit für rund 21600 Euro die Firma Martin Braun.

Der Rat beschloss den Kauf von weiteren zwölf Hundetoiletten, die in den Ortsteilen aufgestellt werden. Bürgermeister Braun will gegen Hundehalter vorgehen, die die Häufchen der Tiere nicht ordnungsgemäß entsorgen. „Wenn es an den Geldbeutel geht, ist das die beste Erziehungsmethode“, sagte er.

Die Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Adelzhausen“ ist rechtskräftig. Ziel der Änderung war, die Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen zu ermöglichen.

Das Ergebnis der örtlichen Rechnungsprüfung 2015 stand schon einmal auf der Tagesordnung. Weil im Protokoll der Beschluss fehlte, musste der Gemeinderat das nachholen.

Dem Bau von zwei Wasserbehältern im Ortsteil Haunsried stimmte der Gemeinderat zu. Ebenso einer Doppelgarage in der Flurstraße.

Rund 20 Veranstaltungen sind für das Ferienprogramm der Gemeinde bisher geplant. Vereine oder Organisationen können noch weitere Vorschläge bei der Gemeinde einreichen. (drx)