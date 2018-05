11.05.2018

Gleich zu Beginn der Bauausschusssitzung ging Bürgermeister Klaus Habermann auf das Zugunglück ein, das sich am Montagabend am Bahnhof ereignet hat. „Ein wirklich trauriges Ereignis für unsere Stadt und in unserer Stadt“, sagte er. Sein Dank galt den Rettungskräften vom BRK, der Polizei und der Feuerwehr. „Wir können wirklich stolz sein, wie hochprofessionell das alles abgewickelt wurde“, sagte er. Auch die Algertshausener Anwohner hätten sich rührend um die Fahrgäste gekümmert. „Das zeigt, dass unsere Gesellschaft vielleicht doch nicht so schlecht ist, wie man manchmal den Eindruck hat.“ Die Trauer gelte den Verstorbenen, den Verletzten wünschte er, dass sie bald wieder auf die Beine kommen.

Geändert werden soll der Bebauungsplan „Krausgelände“ im Stadtteil Unterwittelsbach. Dort sind zu den Straßen hin lediglich Holzzäune mit maximal 90 Zentimetern Höhe erlaubt. Der Antrag eines Grundstückseigentümers an der Herzog-Max-Straße (Kreisstraße), der einen zwei Meter hohen Schallschutzzaun bauen wollte, war im September 2017 abgelehnt worden. Nun haben mehrere Hausbesitzer dort beantragt, den Bebauungsplan zu ändern. Ursula Schindler (SPD) sprach sich gegen eine solche „Einmauerung“ aus. Die Mehrheit wollte sich aber dem Wunsch der Anwohner nicht verschließen. Die Wände sollen aber städtebaulich qualitätvoll gestaltet werden. Mit 11:1 Stimmen erging die Beschlussempfehlung an den Stadtrat.

wird erschlossen Für die Erschließung des Baugebiets „Nördlich der Wallbergstraße“ in Aichach hat der Bauausschuss in nicht öffentlicher Sitzung zwei Aufträge vergeben, wie Helmut Baumann vom Bauamt berichtete. Den Auftrag für den Kanalbau bekam die Firma Weigl aus Weilach. Die Auftragssumme beträgt rund 97000 Euro. Die Straßenbauarbeiten übernimmt die Firma Schweiger aus Altomünster zum Angebotspreis von rund 69000 Euro.

für Blumenthal Eine bessere Breitbanderschließung soll Blumenthal bekommen. Der Bauausschuss hat in nicht öffentlicher Sitzung die Vergabe an die Deutsche Telekom beschlossen. Die Wirtschaftlichkeitslücke des Unternehmens beträgt dabei rund 121000 Euro. Die Stadt stellt einen Förderantrag in Höhe von 70 Prozent bei der Regierung von Schwaben.

in Zell Für die energetische Sanierung der Schule in Griesbeckerzell hat der Bauausschuss einen weiteren Auftrag in nicht öffentlicher Sitzung vergeben. Die Wärmedämmverbundsystemarbeiten im dritten Bauabschnitt übernimmt die Firma Weishaupt aus Augsburg. Die Auftragssumme beträgt rund 57000 Euro. Der Auftrag für die Fensterbauarbeiten konnte nicht vergeben werden: Es ist kein einziges Angebot eingegangen.

im Kindergarten Keine Energieersparnis würde ein Austausch der Nachtspeicheröfen im Kindergarten Unterschneitbach bringen. Das ist das Ergebnis einer Prüfung, die 2017 angeregt worden war, berichtete Helmut Baumann vom Bauamt. Eine Umstellung auf Elektrodirektheizung – relativ neu am Markt – sei nicht ratsam, weil sie sich für den langfristigen Einsatz nicht empfehle. Zudem sei dann ein Wechsel im Stromtarif nötig. Eine Verbesserung soll eine neue Steuerung für 1000 Euro bringen, die bis Herbst eingebaut wird.

Eine Biogasanlage mit Blockheizkraftwerk-Gebäude darf in der Einöde Gansbach gebaut werden. Die Anlage ist privilegiert. Der Bauausschuss stimmte zu, es gab keine Gegenstimme.

durch Biergarten Stadtrat Erol Duman (BZA), dessen Biergarten gleich neben der Baustelle am Kreisverkehr in der Bahnhofstraße liegt, zeigte einen Zettel vor. „Bitte über Biergarten fahren“ stand darauf handschriftlich. Das sei aber ein Privatweg, betonte er. Bürgermeister Habermann betonte, eine offizielle Umleitung vonseiten der Stadt oder der Baufirma sei das natürlich nicht. Man gehe dem nach. (bac)

