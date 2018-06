vor 56 Min.

für Kinder Der neue Kindergarten in Sielenbach bekommt auf der Südseite eine Markise und einen Sonnenschutz unter dem Glasdach der Terrasse. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 7000 Euro.

Die vier geplanten Häuser im Rosenweg und der Hauptstraße in Tödtenried können gebaut werden. Ein Gutachten ergab, dass die Immissionswerte eingehalten werden.

Für rund 14400 Euro vergab der Gemeinderat den Auftrag für diverse Sanierungsarbeiten an der Sielenbacher Mittelschule an das Bauunternehmen Jörg aus Eggenthal.

genehmigt Mit 560 Euro unterstützt die Gemeinde den Kreisverband des Roten Kreuzes.

beschlossen Dem Leitungsplan zur Nahwärmeversorgung von Andersbach aus stimmte der Gemeinderat zu. Die Leitungen für Wärmeversorgung und Breitbandausbau werden zusammen bereits ab Anfang kommender Woche verlegt.

Bei einem Ortstermin will der Gemeinderat prüfen, welcher Standort für eine Toilette am Friedhof in Sielenbach geeignet ist. Das beschloss das Gremium in nicht öffentlicher Sitzung.

Maximal zwei Vollgeschosse sowie ein Teilgeschoss dürfen Häuser in der Weinbergstraße haben. Das legte der Gemeinderat für die Einbeziehungssatzung fest.

abgeschlossen Die Rechnungsprüfungen für die Jahre 2016 und 2017 ergaben keine Beanstandungen. (drx)

