vor 40 Min.

Aktuell hat der Stadtteil Untergriesbach 495 Einwohner – zwei mehr als 2017, aber 33 mehr als im Jahr 2000. Die Männer sind mit 256 gegenüber den 239 Frauen leicht in der Überzahl.

Um den Winterdienst ging es in zwei Wortmeldungen. Ein Anwohner des Blütenwegs bat darum, den Weg bei starkem Schneefall ausnahmsweise zu räumen. Das passiert dort normalerweise nicht, weil es sich um keine Hanglage handelt. Der Schnee werde von Lieferfahrzeugen so plattgefahren, dass er „wie Beton“ sei. Das soll geprüft werden. In der Schützenstraße, so ein Anwohner dort, werde die Wendeplatte vom Schneepflug beschädigt. Michael Thalhofer vom Bauamt wird sich das anschauen, sagte Bürgermeister Klaus Habermann zu.

auf Privatgrundstück Ein Grundstück bei der Unterführung zur Schulstraße sei mittlerweile eine regelrechte Müllhalde, so ein Bürger. „Wer kümmert sich?“ Da es sich um ein Privatgrundstück handelt, so Bürgermeister Habermann, könne man den Eigentümer lediglich darauf hinweisen beziehungsweise das dem Landratsamt melden.

und Mobilfunk Gut versorgt ist der Stadtteil Untergriesbach mit Breitband und Mobilfunkabdeckung. Beim Breitband sind laut Habermann flächendeckend Übertragungsraten von 100 Megabit pro Sekunde möglich. Auch Handyempfang ist flächendeckend möglich. (bac)

Themen Folgen