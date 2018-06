vor 39 Min.

Die Ausschreibungen für das Projekt Ecknachtal werden in etwa zwei Wochen fertig sein, teilte Braun mit.

Die erste Sitzung des Arbeitskreises für die geplante Flurbereinigung in Michelau wird Ende Juli stattfinden.

Keine Einwände gab es vom Gemeinderat für folgende Bauanträge: Anbau eines Melkgebäudes an einen bestehenden Milchviehstall im Postweg, Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelcarport in der Mühlenstraße in Irschenhofen, Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in der Lantmarstraße in Landmannsdorf.

Die Verwaltungsgemeinschaft Dasing feiert 40-jähriges Bestehen. Am Mittwoch, 19. September, ist ein Festakt geplant.

Der BC Adelzhausen feiert vom Donnerstag, 19. Juli, bis Sonntag, 22. Juli, sein 70-jähriges Bestehen. Unter anderem mit einer Rockfete am Freitag.

genehmigt Die Gemeinderäte stimmten einem Zuschuss von 560 Euro für das Rote Kreuz zu.

Die Kanzlei im Bürgerhaus, Sitzungszimmer sowie der Mehrzweckraum im Keller werden geweißelt. Für rund 1600 Euro beauftragte der Gemeinderat einen Betrieb aus Sielenbach. (drx)

