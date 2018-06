vor 37 Min.

In Edenhausen wird der Dorfplatz neu gestaltet. Über 100 Kubikmeter an Erdreich hat man dort verwendet, zudem wurde die Fläche eingesät. Der Marktgemeinderat ist damit einverstanden, dass er zwei Spielgeräte für Kinder finanziert. Die Auswahl sollen die Bürger in Edenhausen treffen.

Zwischen Neßlach und Igenhausen in der Nachbargemeinde Hollenbach haben laut Settele Ausschwemmungen dazu geführt, dass Kies auf der Straße liegt. Und auf dem Fahrradweg von Petersdorf nach Weichenberg hat seiner Aussage zufolge die Bewässerung eines Landwirtes Erdreich auf den Weg befördert.

Wie sieht’s generell mit der Kehrpflicht aus, wenn kein Gehweg an ein Grundstück anschließt? Auf diese Frage von Walter Pasker erklärte der Bürgermeister: Auf einer Breite von einem Meter muss in diesem Fall der Anlieger die Straße kehren.

Michael Pollety sprach die Situation beim Bachzugang in Aindling an. Diese Passage sollte man mal wieder in Schuss bringen, forderte er. Der Springbrunnen funktioniere ebenso wenig wie die Lampen. (jeb)

