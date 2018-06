00:38 Uhr

Der Affinger Gemeinderat hat nichts dagegen, dass ein Landwirt am Ringweg in Gebenhofen einen Milchviehlaufstall anbaut und eine Güllegrube erstellt. Der Stall mit 350 Quadratmetern soll insgesamt 38 Liegeboxen erhalten, einen Laufhof und einen Melkstand. Die Güllegrube wird 52 Quadratmeter groß. Der Beschluss fiel einstimmig.

Ein Erdgasanschluss ist für die Grundstücke im neuen Baugebiet „Südlich der Gebenhofener Straße“ in Affing möglich. Für jeden Bauplatz wird ein Hausanschluss vorgesehen. Anschließen müssen die Besitzer zwar nicht, jeder aber muss sich mit 1000 Euro an den Kosten für die bereitgestellten Hausanschlüsse beteiligen. Bürgermeister Markus Winklhofer betonte, damit minimiere der Versorger Schwaben Netz sein Risiko. Theoretisch könne man auch andere Energiequellen ins Kalkül ziehen. Gegen drei Stimmen hielt der Rat aber an der Hausanschlussregelung fest, die schon in anderen Baugebieten gegolten hat. Verhandlungen, die 1000 Euro zu reduzieren, soll der Bürgermeister nicht führen.

Die erstmalige Herstellung des Saumwegs in Gebenhofen plant das Ingenieurbüro Sweco aus Neusäß für rund 35000 Euro. Das gleiche Büro erhielt den Auftrag, die Erneuerung der Wasserleitung im Affinger Moosweg zu planen. Das kostet rund 9000 Euro. Außerdem erhielt dieses Büro den Auftrag für die TV-Befahrung der Kanäle und die Planung der Maßnahmen, die sich aus der Befahrung im vergangenen Jahr ergeben. Die Planungskosten belaufen sich auf knapp 20000 Euro.

Die Förderung von Grundwasser über den Affinger Tiefbrunnen läuft Ende des Jahres aus. Die wasserrechtliche Genehmigung soll nun verlängert werden. Der Gemeinderat stimmte zu.

Kanal- und Wasserleitungen werden im Kabisweg (115000 Euro) in Affing und im Zeilweg (160000 Euro) in Aulzhausen erneuert. Die Aufträge erhielt die Firma Georg Kranzfelder GmbH aus Zusmarshausen. (jca)

