00:39 Uhr

Ziemlich konstant ist die Zahl der Einwohner im Aichacher Stadtteil Edenried, wie Bürgermeister Klaus Habermann berichtete. 252 sind es genau, davon 130 Frauen und mit 122 etwas weniger Männer. Edenried hat einen Einwohner weniger als 2017, aber einen Einwohner mehr als im Jahr 2000.

und Mobilfunk Gut versorgt sieht Habermann Edenried, was Breitband angeht. Den Stadtteil hat die Telekom im Rahmen eines Pilotprojekts eigenwirtschaftlich ausgebaut, sodass flächendeckend Bandbreiten von 50 Megabit pro Sekunde verfügbar seien, so Habermann. Beim Handyempfang sei der Ortsteil grundsätzlich versorgt, lediglich O2 sei wohl nur in Randbereichen verfügbar.

für Feuerwehr Nach dem Feuerwehr-Bedarfsplan der Stadt bekomme die Freiwillige Feuerwehr Edenried heuer neue Schutzanzüge, berichtete der Bürgermeister.

Eine der wenigen Wortmeldungen kam von Hubert Christl. Er kritisierte den Winterdienst. Der fahre zu schnell, räume Schnee in die Bushäuschen und sei zudem telefonisch nicht erreichbar. Letzteres konnte sich Bürgermeister Klaus Habermann zumindest beim Bauhof nicht vorstellen. Der Winterdienst in Edenried wird zum Teil vom Bauhof, zum Teil von externen Dienstleistern erledigt. Er versprach aber, die Beschwerde weiterzugeben.

Dankesworte wollte Ortssprecher Bernhard Rest loswerden. Zum Einen dankte er Hubert Christl, der immer wieder im Winter Bushäuschen vom Schnee freiräume und auch am Gemeinschaftshaus aktiv werde. Dank sagte er auch der Stadt und dem Bauhof für das Herrichten mehrerer Wege, verbunden mit dem Hinweis, „es hätte noch ein paar Straßen, die man richten könnte“. (bac)

Themen Folgen