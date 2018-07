00:38 Uhr

Die Ecknacher Ortsdurchfahrt soll wie berichtet saniert werden Die Planungsarbeiten für den Neubau der Wasserleitung und die Deckensanierung der Pfarrer-Steinacker-Straße übernimmt das Ingenieurbüro Mayr aus Untergriesbach. Das beschloss der Bauausschuss in nichtöffentlicher Sitzung.

an Ludwig-Steub-Schule An der Ludwig-Steub-Grundschule werden die Umkleiden und Duschanlagen modernisiert. In nichtöffentlicher Sitzung hat der Bauausschuss dafür einige Aufträge vergeben. Den Zuschlag für die Planungsarbeiten bekam das Ingenieurbüro Weigert und Steuerer aus Augsburg. Die Heizungsbauarbeiten übernimmt für rund 51000 Euro die Firma Matzka aus Affing, die Lüftungsanlagen die Firma Scheel aus Friedberg für rund 97000 Euro und die Sanitärarbeiten führt die Firma Schwarz aus Aichach für rund 104000 Euro aus.

In Blumenthal werden die ehemaligen Schützenräume für Seminare und Veranstaltungen genutzt. Dafür muss die Gemeinschaft allerdings fünf zusätzliche Stellplätze nachweisen. Davon wollte sie befreit werden, da die Räume durch ohnehin anwesende Gäste genutzt würden. Wie Helmut Baumann vom Bauamt erläuterte, stehen mit dem Parkplatz 4 westlich der Komturei insgesamt 209 Stellplätze zur Verfügung. Inklusive der fünf geforderten Stellplätze müssten für alles bislang Genehmigte 178 Stellplätze nachgewiesen werden. Weil dort aber die Parkplatzsituation schon jetzt manchmal sehr angespannt ist und weitere Bauvorhaben angedacht sind, empfahl er, nicht auf die Stellplätze zu verzichten. Dem folgte der Bauausschuss einstimmig. (bac)

