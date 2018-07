vor 39 Min.

Bürgermeister Konrad Carl bedankte sich bei allen Vereinen und Bürgern, die sich beim Todtenweiser Gmoafest engagiert hatten. Er betonte: „Ein toller Erfolg für Todtenweis.“ Gutes Essen und ein gutes Programm habe für durchweg positive Resonanz gesorgt, fand Carl und sprach allen „ein großes Lob“ aus.

Am Dienstag, 10. Juli, am Mittwoch, 11. Juli und am Donnerstag, 12. Juli, wird der Server der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling getauscht. Die Computer sind in dieser Zeit abgeschaltet, stehen also nicht zur Verfügung. Die VG bleibt geschlossen. Dies gab Konrad Carl noch einmal bekannt.

Petra Wackerl regte an, die abgebrochene Halterung für die Gießkannen am Friedhof wieder anzubringen. An der Schulstraße sei der Straßenrand tief ausgespült. Hier sei der Bauhof gefragt. Konrad Carl versprach Abhilfe: „Das werden wir mit Kalkschotter befestigen. Das hält wesentlich länger.“ (mgw)

Themen Folgen