Obermauerbach hat 320 Einwohner, davon 152 Frauen und 168 Männer. Von den 258 Untermauerbachern sind 121 Frauen und 137 Männer. Insgesamt sind es drei Einwohner mehr als 2017 und 29 mehr als im Jahr 2000. Den Zuwachs gab es ausschließlich in Obermauerbach, wie Habermann feststellte.

Für das neue Feuerwehrgerätehaus wurde die Planung im Mai vom Bauausschuss abgesegnet. Wie Habermann berichtete, liegt sie derzeit beim Landratsamt in Genehmigung. In zwei bis drei Wochen soll der Bescheid vorliegen, so der Bürgermeister. Für das Projekt sind heuer 100000 Euro eingeplant, für 2019 130000 Euro. „Eigenleistungen wurden angekündigt“, so Habermann, der schon im Voraus allen freiwilligen Helfern und „dem örtlichen Bauleiter“, Ortssprecher Johann Mangold, dankte. Wenn das Gerätehaus fertig ist, bekommt die Mauerbacher Wehr ihr neues Tragkraftspritzenfahrzeug. 2019 sollen außerdem die Aktiven die neuen Schutzanzüge bekommen.

beim Gemeinschaftshaus Für den Parkplatz gegenüber dem Sport- und Gemeinschaftshaus hat die Stadt 2017 eine Fläche von 2700 Quadratmetern kaufen können.

Mauerbach war als erster Ortsteil im ersten Förderprogramm für Breitband dabei. 100000 Euro wurden investiert, wobei es die Hälfte als Förderung gab. Nach einer weiteren Aufrüstung auf VDSL sind überwiegend Bandbreiten von 30 Megabit pro Sekunde möglich. Inzwischen hat die Telekom eine eigenwirtschaftliche Aufrüstung mit Vectoring angekündigt, wodurch flächendeckend 50 Megabit, größtenteils sogar 100 Megabit möglich werden, so Habermann.

Lückenhaft ist nach wie vor der Handyempfang durch alle drei Mobilfunk-Anbieter (Telekom, Vodafone und O2). Telefonieren geht fast flächendeckend, so Habermann, für mobile Internetanwendungen gibt es wohl je nach Standort Schwächen. (bac)

