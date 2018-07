vor 44 Min.

Der Anregung der Bürger, im Bereich von Hauptstraße/Reifersdorfer Straße sowie Gartenstraße/Kreisstraße in Unterbernbach Verkehrsspiegel anzubringen, stimmte die Polizei kürzlich bei der Verkehrsschau zu. Die Gemeinde wird beim Landkreis eine entsprechende Genehmigung einholen. In Rettenbach werden teilweise fehlende Ortstafeln angebracht. Am Badesee in Radersdorf wird das Hinweisschild auf die für den Durchgangsverkehr gesperrte Straße auf die Höhe der Einfahrt zu den Parkplätzen versetzt. Dadurch werden auf der Straße die Halteverbotsschilder überflüssig. Um zu verhindern, dass Fahrzeuge auf dem Gehsteig in Richtung des Feuerwehrhauses in Haslangkreit parken, wird dieser als Fußweg gekennzeichnet.

Mit den Zimmerer- und Holzbauarbeiten für die neue Kinderkrippe beauftragte der Gemeinderat die Firma Peter Treffler aus Adelzhausen für rund 571000 Euro. Statt wie geplant im August wird Treffler die Montagearbeiten im Oktober beginnen. Die vorgesehene Fertigstellung am 1. April 2019 werde sich dadurch nicht verzögern, hatte der Architekt dem Bürgermeister versichert.

Nach dem Ablauf des alten Vertrages wird die Gemeinde dem Gruppenversicherungsvertrag des Bayerischen Gemeindetages mit einem Vollrechtsschutz beitreten, beschloss der Rat.

Vor rund zehn Jahren versuchte der Gemeinderat schon einmal, für die Pfarrer-Knaus-Straße in Kühbach sowie an die Hauptstraße in Unterbernbach auf Höhe des Schützenheims Ampeln genehmigt zu bekommen. Selbst unter der Prämisse, dass der Markt die Kosten übernehme, habe das Landratsamt abgelehnt, erinnerte sich Bürgermeister Lotterschmid. Grund war, dass die dafür notwendige Personenzahl während der Spitzenzeiten nicht erreicht worden war. Den Antrag eines Unterbernbachers, der einen Fußgängerüberweg an der Kreisstraße im Bereich Hauptstraße/Reifersdorfer Straße/Dekan-Moll-Straße anregte, nimmt der Gemeinderat zum Anlass, einen neuen Anlauf zu starten.

Rund 12150 Euro plant die Gemeinde für den Unterhalt von Gewässern dritter Ordnung ein. Vom Staat gibt es für die Maßnahmen 30 Prozent Zuschuss.

Den Antrag der Feuerwehr Haslangkreit auf eine Deckenheizung in der Fahrzeughalle des Feuerwehrgebäudes lehnte der Gemeinderat mit einer Gegenstimme ab.

Nach der Behandlung der Stellungnahmen zur Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Sondergebiet Lebensmittelmarkt“ an der Paarer Straße in Kühbach, beschloss der Gemeinderat die Satzung. Wie berichtet, will der Discounter erweitern. (drx)

