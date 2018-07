vor 20 Min.

Die Straßenbauarbeiten bei der Neugestaltung der Oberen Vorstadt wird die Firma Schelle aus Pfaffenhofen an der Ilm für 3,7 Millionen Euro erledigen. Den Auftrag hat der Aichacher Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung in nicht öffentlicher Sitzung vergeben.

Vergeben wurden außerdem mehrere Aufträge für das neue Blockheizkraftwerk an der Kläranlage, die Rekultivierung der Bauschuttdeponie Mauerbach und die Modernisierung der Umkleiden und Duschen an der Ludwig-Steub-Grundschule. Der Auftrag für die Straßenreinigung und Kehrgutentsorgung für 2019 und 2020 ging an die Firma Gigler aus Schrobenhausen.

zum Haushalt Gut im Plan liegt die Stadt Aichach beim Haushalt 2018. Das geht aus dem Halbjahresbericht hervor, den Wilhelm Rottenkolber, Leiter der Finanzverwaltung, im Stadtrat erstattete. Bislang fließen die Steuereinnahmen wie geplant. Es wurden rund 400000 Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Die Stadt verfügt aber über liquide Mittel von rund sieben Millionen Euro, sodass bislang weder Geld aus den Rücklagen entnommen noch ein Kredit aufgenommen werden musste.

Seinen 65. Geburtstag hat Bürgermeister Klaus Habermann wie berichtet fern von Aichach verbracht. Das hielt seine Stellvertreter Helmut Beck (CSU) und Karl-Heinz Schindler (SPD) aber nicht davon ab, ihm am Ende der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause im Namen des gesamten Stadtrats herzlich zu gratulieren. Dazu überreichten sie ihm einen Präsentkorb mit verschiedenen Dingen für den Genuss daheim. An die Sitzung schloss sich ein kleiner Umtrunk an, bei dem viele die Gelegenheit nutzten, Klaus Habermann persönlich zu gratulieren. (bac)

