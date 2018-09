13.09.2018

Weitere Themen aus dem Aindlinger Gemeinderatssitzung in Kürze:

Wohnraum schaffen In einem Mehrfamilienhaus am Schüsselhauser Feld in Aindling sind elf Wohnungen mit einer Größe zwischen 50 und 125 Quadratmetern vorgesehen. Der Gemeinderat hatte am aktuellen Stand der Vorplanung nichts auszusetzen.

Widmung von Flächen Im Baugebiet „Am Anger“ in Hausen wird die bestehende Ortsstraße um die Flur-Nummern 732/15 und 732/16 erweitert.

Interesse an Ökoregion Aindling bekundet sein Bereitschaft, der Ökö-Modellregion Paartal beizutreten. Das Gebiet soll von Manching bis Mering reichen und 1200 Quadratkilometer umfassen. Für einen Zeitraum von zwei Jahren sind für die Kommune damit Kosten von 2000 Euro verbunden. (jeb)

