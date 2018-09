00:35 Uhr

Baugebiet erschließen Das Baugebiet „Steininger Weg“ in Gebenhofen gibt es seit Jahrzehnten. Jetzt erst wird es bebaut mit zwei Doppelhaushälften und einem Einfamilienhaus. Sie stehen kurz vor der Fertigstellung. Insgesamt gibt es zehn Bauplätze. Die Zufahrt erfolgt momentan über ein Provisorium über den Steininger Weg. Die Erschließung ist aber über die Rehlinger Weg geplant. Deren Ausbau drängt, weil der Besitzer des Doppelhaus-Grundstücks mit einer Schadenersatzklage droht. In der Urlaubsvertretung unterzeichnete Zweiter Bürgermeister Gerhard Faltermeier eine dringliche Anordnung und erteilte den Auftrag dafür über 26000 Euro an die Firma Kranzfelder aus Zusmarshausen. Ihm sei „nicht nachvollziehbar, wie so eine Situation überhaupt eintreten kann“, sagte Faltermeier. Bürgermeister Markus Winklhofer verwies auf die bislang ausstehende notwendige Vermessung. Bereits vor einem Jahr hatte der Gemeinderat die Erschließungsplanung in Auftrag gegeben.

Parken am Campingplatz Auch diese Frage ist nun geklärt: Am Grünstreifen bei Lech-Camping in Mühlhausen darf geparkt werden. Laut Bürgermeister Winklhofer pflegt der Bauhof die Grünfläche zwischen Straße und Radweg. Die Fläche zwischen Radweg und Campingplatz wird von dessen Eigentümern instand gehalten. Im Gegenzug nutzen unter anderem Campingplatzgäste das Areal zum Parken. Die Alternative eines Parkverbotes samt nötiger Überwachung war kein Thema im Gemeinderat.

Brücken gesperrt Warum geschieht nichts bei der gesperrten Brücke zwischen Saumweg und Aulzhauser Straße in Gebenhofen? Diese Frage stellte Georg Brandmeier. Er berichtete von Kritik aus der Bürgerschaft. „Tut ihr gar nichts?“, heiße es dort. Bürgermeister Markus Winklhofer erinnerte daran, dass der Gemeinderat eine schnelle, günstige Lösung abgelehnt hatte. Stattdessen sollte das Ingenieurbüro eine nachhaltige Lösung ausloten. Die Fachleute seien gut ausgelastet, sagte Winklhofer und verwies auch auf die Urlaubszeit. Inzwischen macht eine weitere Brücke Probleme: über den Leitengraben in Bergen „ins Moos naus“, wie Paul Moll sagte. Josef Tränkl wusste Bescheid: Hier waren im August Schäden am Betongeländer entdeckt worden. Deshalb hatte der zuständige Mitarbeiter der Verwaltung vorsichtshalber eine Teilsperrung veranlasst: Benutzt werden darf sie nur noch von Fahrzeugen unter 3,5 Tonnen. Fachleute müssen das Bauwerk nun untersuchen. (jca)

