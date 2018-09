00:33 Uhr

Mehrere Bauanträge Bereits fleißig gebaut wird im neuen Schiltberger Baugebiet. Vier Bauanträge nahm der Gemeinderat im Rahmen des Genehmigungsfreistellungsverfahrens zur Kenntnis. Eine Abstimmung nötig hingegen war beim Antrag des Anbaus eines Holzlagers an einen bestehenden Geräteschuppen in der Weilachstraße in Gundertshausen sowie beim Antrag einer Umnutzung eines ehemaligen Bullenstalles in eine landwirtschaftliche Maschinenhalle in der Freisinger Straße in Allenberg. Beide Anträge wurden aber vom Gremium einstimmig bewilligt.

Fahrzeug für die Feuerwehr Die alljährliche Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die vier Ortsfeuerwehren beträgt in diesem Jahr rund 6800 Euro. Des Weiteren konnte Bürgermeister Josef Schreier berichten, dass in der jüngsten nichtöffentlichen Sitzung der Kauf des neuen Feuerwehrautos HLF 10 für die Schiltberger Wehr beschlossen wurde. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt fast 400000 Euro. (skw)

