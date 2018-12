05.12.2018

Das Regenüberlaufbecken von Hohenried wurde mithilfe des Arbeitskreises Umwelt sowie unter Mithilfe weiterer ehrenamtlich Engagierter am Wochenende neu bepflanzt.

Die Grabenräumung in Axtbrunn wurde abgeschlossen, in Alsmoos wurde sie fortgesetzt. Am Fleckenbach ist zwar noch eine Räumung geplant, doch diese kann nur partiell erfolgen, weil sich dort bereits Wildblumen angesiedelt haben.

Die Ausgleichsfläche des Sportvereins Alsmoos-Petersdorf wurde hergestellt. (brast)

