13.12.2018

Für zusätzliche Leistungen beim Bau des Ärztehauses wird die Firma Wall weitere 28600 Euro in Rechnung stellen. Damit war der Gemeinderat in der Sitzung am 20. November im nicht öffentlichen Teil bereits einverstanden, am Dienstag wurde die Entscheidung öffentlich bekannt gegeben.

Auf Wunsch der Marktgemeinde Pöttmes sowie des Landkreises Aichach-Friedberg traten am 10. Dezember auf der AVV-Regionalbuslinie 230 einige Fahrplanveränderungen in Kraft, die als Verbesserungen bezeichnet wurden. Dabei geht es um die Strecke Aichach – Inchenhofen – Pöttmes.

Extragebühr Für die Waldkindergartengruppe wird vorerst keine separate Gebühr erhoben. Der Finanzausschuss hatte eine Woche zuvor für diese Lösung plädiert.

Wie steht’s mit dem DSL-Ausbau? Auf diese Anfrage bekam Mirko Ketz den Inhalt einer nur wenige Stunden alten E-Mail zu hören. Demnach sind die Standorte Handzell und Kühnhausen aktiv, im Gewerbegebiet an der Neuburger Straße in Pöttmes ist das Interesse bislang gering.

von Abfall Das Fahrsilo auf dem Gut Schorn darf weiter als Grüngutlager genutzt werden. Von einer Einsturzgefahr könne keine Rede sein, die Standsicherheit wird jährlich überprüft, hieß es.

Besetzung Im Bauausschuss wird für die CSU nicht mehr Sissi Veit-Wiedemann als Vertreterin von Heinz Schrammel fungieren, sondern Mirko Ketz. (jeb)

