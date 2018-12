vor 42 Min.

Für Karl-Heinz Schindler, SPD-Fraktionssprecher im Stadtrat und Dritter Bürgermeister, steht fest: „Sowohl inhaltlich – weil er gut ist – als auch organisatorisch kann uns nichts Besseres passieren.“ Jetzt sei klar, dass es ordentlich weitergehe. Er sei deshalb sehr erleichtert. Habermanns Zustimmung in der Bevölkerung sei enorm hoch.

Laut Helmut Beck „war der Schritt absehbar“. Der Zweite Bürgermeister war bei der Personalversammlung dabei und findet es „sehr fair, dass Habermann rechtzeitig“ seine Absicht erklärt hat. Er gehe davon aus, dass der Bürgermeister sich das auch wohlüberlegt habe. Für seine Partei bleibe es bei der schon länger vereinbarten Marschrichtung: „Wir werden 2020 mit einem geeigneten Kandidaten antreten.“ Er arbeite gut mit Habermann zusammen, sagt Beck. Dass er selbst für die CSU kandidiert, wie seit geraumer Zeit in der Stadt spekuliert wird, ist in dieser Konstellation eher unwahrscheinlich. Der Fraktionsvorsitzende der Christsozialen im Stadtrat schließt es aber auch nicht völlig aus. Klar sei, dass die Entscheidung darüber in den Gremien der CSU getroffen würden.

Auch für Georg Robert Jung (Freie Wählergemeinschaft) ist die Nachricht keine Überraschung. „Ich hatte das im Gefühl“, sagt er. Aber auch: „Ich würde mir das nicht mehr antun, das Amt im Alter von 67 bis 73 auszuüben.“ Ob es einen Gegenkandidaten der FWG gibt wie bei den Wahlen 2014, darüber habe man sich noch keine Gedanken gemacht. „Wir werden versuchen, bis zum Herbst 2019 eine gute Liste aufzustellen.“ Erst dann werde sich herausstellen, ob es einen Bürgermeisterkandidaten gibt.

lCWG Erich Echter von der Christlichen Wählergemeinschaft (CWG) ist von Habermanns Entscheidung nicht überrascht. „Ich habe das erwartet, weil Habermann viele Projekte angeschoben hat, die noch nicht abgeschlossen sind“, sagt er und nennt die Neugestaltung der Oberen Vorstadt und die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes am Tandlmarkt. Ob die CWG selbst einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schickt, ist laut Echter noch offen: „Wir haben noch keine Entscheidung getroffen.“

Stadträtin Magdalena Federlin hat die Kandidatur erwartet: So umtriebig, wie Habermann nach wie vor unterwegs sei, habe man damit rechnen müssen. Eine Bewertung nimmt sie nicht vor: Den richtigen Zeitpunkt für den Absprung von der politischen Bühne müsse jeder selber erkennen. Ob die Grünen selbst einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken, will sie nicht ausschließen. Das müsse die Partei diskutieren. Ganz allgemein spürt Federlin den aktuellen Rückenwind für ihre Partei auch vor Ort. Das gelte es auch für die Kommunalwahlen 2020 zu nutzen.

Klaus Metzger (CSU) hat die Ankündigung absolut nicht überrascht: „Ich habe eigentlich immer damit gerechnet, manchen Fingerzeig gab es ja bereits bei seinen Neujahrsansprachen.“ Habermann habe ihn Anfang der Woche vertraulich informiert. (cli, bac)

