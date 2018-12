15.12.2018

„Wir brauchen einen Bürgermeister, der mit seiner ganzen Energie bei der Sache ist.“

„Damals hat das Referendum entschieden, und ich habe Bedenken, wenn der Gemeinderat dieses Referendum einfach so kassiert.“

„Es hat damals schon kritische Stimmen von Bürgern gegeben, warum das nicht der Gemeinderat selbst entscheidet. In fünf Jahren haben wir unsere Erfahrungen gesammelt. Das wird in Zukunft keiner mehr mit 25 Stunden in der Woche machen. (...) Ein Bürgermeister muss vor Ort sein. (...) Ein mündiger Gemeinderat muss das selber entscheiden. Von mir ein klares Ja zum Hauptamt.“

„Nebenbei kann man das nicht mehr machen. Die Zeiten haben sich geändert. (...) Ich sehe die Kompetenz für diese Entscheidung beim Gemeinderat. Das Interesse vieler Bürger an der Kommunalpolitik ist doch eher gering. Es sind ja kaum Zuhörer bei den Gemeinderatssitzungen.“

„Ich bin schon immer für einen hauptamtlichen Bürgermeister, weil ich einen Bürgermeister für einen Unternehmer halte, und Unternehmer kann man nicht halbtags sein. Außerdem erhöht das Hauptamt die Zahl der Bürgermeisterkandidaten.“

„Wir sind Frau und Manns genug, das selbst zu entscheiden. Für mich gibt es nur ein Ja zum hauptamtlichen Bürgermeister.“

„Der nächste Bürgermeister soll für seine 40 Stunden Arbeit auch das Geld bekommen.“

„Wir brauchen einen engagierten Bürgermeister. Ich stimme mit Ja.“ (kabe)

