17.12.2018

2017 abgeschlossen Zum Abschluss bringen konnten die Schiltberger ihr Haushaltsjahr 2017. Nachdem im Oktober der Rechnungsprüfungsausschuss getagt hatte, kann die Gemeinde nun einen Verwaltungshaushalt mit einem Volumen von drei Millionen Euro und einen Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2,1 Millionen Euro vorweisen. Der Gesamthaushalt beträgt rund 5,2 Millionen Euro. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Entlastung von Bürgermeister Josef Schreier.

vergeben Für den Neubau des Rathauses mit Feuerwehrhaus in Schiltberg wurden Aufträge vergeben. Die Lamellenanlagen für die Fenster liefert die Firma Streit Fußböden aus Rapperzell. Sie war mit einer Angebotssumme von 4600 Euro der günstigste Bieter. Der Auftrag für eine Abgasabsaugung für die Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses ging an den günstigsten Bieter, die Firma Neimcke GmbH & Co. KG aus Traunstein für eine Summe von rund 7500 Euro. Ein zweiter Versuch wurde bei der Vergabe des Lastenaufzugs gestartet. Der Lastenaufzug wurde bereits im Juni in Kombination mit dem Personenaufzug ausgeschrieben. Da allerdings damals nur eine Firma ein Angebot abgegeben hatte, wurde damals nur der Personenaufzug in Auftrag gegeben. Jetzt hatte die Gemeinde immerhin drei vollständige Angebote vorliegen. Günstigster Bieter war die Firma Prey aus Kiel mit rund 42000 Euro. (skw)

