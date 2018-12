21.12.2018

Der Verein Pro Schule Aindling, gegründet am 1. Juli 2013 als Förderverein für die Schulen am Lechrain (Grundschulen Todtenweis und Aindling, Mittelschule Aindling), hat sich aufgelöst. Dies berichtete der Bürgermeister. Die damaligen Eltern der Schüler seien dem Verein praktisch ebenso entwachsen wie ihre Kinder der Schule. Neue Eltern interessierten sich kaum für den Verein, so Carl, der auf dessen letzter Sitzung zugegen gewesen war.

Für die Sitzung am 13. Februar kündigte Konrad Carl das Kommen von Manuela Riepold an. Die Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege wird im Rat sprechen.

Todtenweis legte sich in jüngster Vergangenheit mächtig ins Zeug in Sachen Dorfentwicklung und Dorferneuerung. Das dabei erarbeitete Gemeindeentwicklungskonzept sei nun fertig. Das Planungsbüro Herb werde die Studie demnächst offiziell übergeben, berichtete Carl. Er gab in diesem Zusammenhang bekannt, dass für ein Seminar an der Schule für ländliche Entwicklung in Thierhaupten noch Plätze frei wären. Interessenten sollen sich beim Bürgermeister melden.

Der in Todtenweis geplante Geschichtspfad wird nur noch in digitaler Form umgesetzt, war aus dem Gremium zu erfahren. Franz Färber wollte deshalb wissen, ob trotzdem noch Kosten auf die Gemeinde zukämen. Zudem beantragte er die Aufhebung des Beschlusses der Beteiligung der Kommune am Geschichtspfad. Bürgermeister Carl wollte vor irgendwelchen Entscheidungen auf ein offizielles Schreiben warten: „Ich erwarte schon, dass wir da bald informiert werden.“

Der Bürgermeister zog eine positive Bilanz des Jahres und bedankte sich bei den Ratskollegen, seinen Stellvertretern Richard Eberle und Petra Wackerl und den örtlichen Vereinen. (mgw)

