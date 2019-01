17.01.2019

bestätigt Der Gemeinderat bestätigte Christian Karl als Kommandant der Feuerwehr Oberbachern und seinen Stellvertreter Thomas Baur.

Das Abwasser im neuen Feuerwehrhaus wird über eine Druckleitung entsorgt. Den Auftrag bekam die Schiltberger Firma Riedlberger für rund 107600 Euro. Sie liegt 13 Prozent über den geschätzten Kosten von 94000 Euro.

geplant 28 Stellplätze will ein Antragsteller auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in der Großhauser Straße schaffen. Der Gemeinderat stimmte einer Nutzungsänderung für Ställe und Maschinenhallen in Lager- und Hobbyräume zu. Auch bei der Voranfrage für den Bau weiterer Garagen, Lager- und Hobbyräume gab es keine Einwände.

gekauft Für rund 9000 Euro beschloss der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung den Kauf eines Kompressors für das neue Feuerwehrhaus bei Sommer Kompressoren in Gersthofen.

Zusammen mit den Gemeinden Hollenbach und Petersdorf hat sich der Markt beim Ferienprogramm des Kreisjugendrings für das Projekt Ministadt beworben.

Insgesamt 3990 Euro an Spenden sowie eine Sachspende im Wert von rund 1000 Euro gingen im vergangenen Jahr bei der Gemeinde ein. (drx)

