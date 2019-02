15.02.2019

renovieren Die Außenfassade des Kindergartens Tödtenried wird renoviert. Der Bürgermeister schätzt die Kosten auf etwa 30000 Euro. Der Gemeinderat stimmte auch den Spieltischen für beide Gruppen zu.

Vor allem für die beiden Kindergärten der Gemeinde sowie die Mittelschule waren die Spenden in Höhe von rund 8800 Euro gedacht. Der Gemeinderat nahm sie an.

Die Dorfhelferinnen- und Betriebshelferstation unterstützt die Gemeinde mit 0,15 Euro pro Einwohner, also rund 270 Euro. Das Nachwuchsorchester der Blaskapelle Sielenbach erhält einen Zuschuss in Höhe von 450 Euro für das vergangene Ausbildungsjahr.

Dem Antrag von Franz Moser, auf einem Teil der gemeindlichen Fläche im Friedhof eine Bienenwiese anzulegen, stimmte der Gemeinderat zu. In Tödtenried entsteht am Ortseingang gerade ein Blumenhügel.

Um das Wärmenetz für Sielenbach Ost betreiben zu können, muss die Gaserzeugung der Biogasanlage erhöht werden. Dafür sind allerdings keine weiteren Gebäude, Behälter oder Fahrsilos nötig. Der Gemeinderat stimmte der notwendigen Änderung des Flächennutzungs- und Bebauungsplans zu.

Der Balkonanbau eines Zweifamilienhauses in der Hochstraße ragt eventuell etwas über die Baugrenze hinaus. Der Gemeinderat stimmte vorsorglich einer Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplans zu.

Der Gemeinderat hatte gegen folgende Bauanträge keine Einwände: Neubau eines Wohnhauses mit Garage Am Weiherbach, Neubau eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten und Garagen am Samweg, Anbau einer landwirtschaftlichen Maschinen- und Gerätehalle Am Weiherbach, Umwallung und Einbring-trichter am Fahrsilo einer Biogasanlage in der Schönberger Straße in Schafhausen. (drx)

