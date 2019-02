16.02.2019

für Fabian Streit Schiltbergs Dritter Bürgermeister Fabian Streit erhielt im Rahmen der Sitzung die silberne Bürgermedaille der Gemeinde. Wie der Rat einstimmig im Dezember beschlossen hat, wurde dem Rapperzeller die Medaille für 18 Jahre Tätigkeit im Gemeinderat überreicht. Am 19. Oktober 2000 kam Streit als Nachrücker in das Gremium. Seit Mai 2014 ist er Dritter Bürgermeister. Bürgermeister Josef Schreier bedankte sich im Namen der Schiltberger für das Engagement seines Stellvertreters.

für Schiltberg In den meisten Ortsteilen der Gemeinde Schiltberg gibt es sie bereits, die Buswartehäuschen, um den Schülern vor der Witterung Unterschlupf zu bieten. Mit Ausnahme von Schiltberg selbst. Das soll sich jetzt nach Meinung des Gemeinderates ändern. An der AVV-Haltestelle am Maibaum soll ein Bushäuschen aufgestellt werden, da hier im Schnitt zwölf Schüler täglich auf den Bus zu den weiterführenden Schulen nach Aichach und Schrobenhausen warten. Kritische Stimmen allerdings kamen von Grundstücksanliegern, die im Zuhörerraum saßen. Sie befürchteten eine Beeinträchtigung der Sichtverhältnisse für den Straßenverkehr und baten darum, die Entscheidung um sechs Monate aufzuschieben. Der Rat ließ sich allerdings nicht beirren und beauftragte die Verwaltung, Angebote für Buswartehäuschen einzuholen und den Standort zu prüfen.

für neuen Sitzungssaal Die Eröffnung der neuen Gemeindeverwaltung rückt näher. Der Rat muss nun die Möblierung des Sitzungssaales auswählen. Die Räte hatten verschiedene Varianten zur Ansicht. Die Kosten für den Konferenztisch sowie die 20 Stühle belaufen sich voraussichtlich auf rund 15000 Euro.

Wie jedes Jahr ging bei der Gemeinde Schiltberg ein Zuschussantrag der Katholischen Dorfhelferinnen & Betriebshelfer in Bayern GmbH ein. Dieser wurde von den Gemeinderäten in Höhe von rund 300 Euro bewilligt. (skw)

