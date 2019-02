16.02.2019

Als Entschädigung dafür, dass die Auftakt-Bürgerversammlung in Pöttmes ausgerechnet am Valentinstag stattfand, verteilte Rathauschef Franz Schindele Rosen an die Zuhörerinnen im Kultursaal.

Nach der vom Staatlichen Bauamt Augsburg für 2019 geplanten Sanierung der Schrobenhausener Straße in Pöttmes erkundigten sich mehrere Zuhörer der Bürgerversammlung. Der Kanal sei in Ordnung, sagte Bürgermeister Franz Schindele auf die Frage einer Besucherin. Nur ein paar Hausanschlüsse müssten möglicherweise erneuert werden. Die Baustelle werde schwierig. Der Busverkehr müsse umgeleitet werden. Auch die Supermärkte und der Sportverein seien betroffen.

Schindele: „Das wird für die Bürger ein großes Handicap.“ Möglicherweise sei auf dem Volksfestplatz ständig ein Mitarbeiter des Staatlichen Bauamts in einem Baucontainer präsent. Ob es künftig Abbiegespuren zum Edeka oder zur Unterfeldstraße gibt, werde vom Staatlichen Bauamt geprüft. Mit der Sanierung der Straße werden die Gehwege erneuert. Für Anlieger fallen laut Schindele keine Kosten an. An der Einmündung der Von-Gumppenberg-Straße bleibe die Verkehrsführung unverändert.

Wie die Gemeinde Rasern am Schorner Weg in Pöttmes zum Kindergarten Klapperstorch beikommen wolle, fragte ein Zuhörer. Schindele kündigte an, die Gemeinde, die Mitglied der Kommunalen Verkehrsüberwachung sei, werde dort eine Messstelle einrichten. Das sei nicht einfach, weil die Bußgeldbescheide für die Autofahrer rechtssicher sein müssten. Schindele erinnerte daran, dass die Gemeinde auch auf der Zufahrt zum Kindergarten St. Peter und Paul mehrfach blitzte: „Da haben wir schon sehr viele Mütter erwischt.“

Wie geht es weiter mit dem Pöttmeser Marktfest? Nach dem Rückzug des Partnerschaftskomitees als Organisator sah sich im November zunächst niemand in der Lage, es auszurichten (wir berichteten). Bei der Bürgerversammlung am Donnerstagabend bekräftigte Schindele: „Auch in Zukunft wird es das beliebte Marktfest geben.“ Konkreter wurde er nicht. Er hob den Gemeinschaftssinn und den Zusammenhalt hervor, wenn es gelte, große Ereignisse miteinander zu stemmen.

Auch die Entsorgung von Hundehäufchen war ein Thema. Schindele betonte erneut, dass die Erfahrungen in anderen Gemeinden mit Hundetoiletten nicht gut seien. Für die Bauhofmitarbeiter sei die Leerung der Behälter vor allem im Sommer eine Zumutung und aufgrund der großen Fläche der gesamten Gemeinde auch zeitlich nicht zu bewältigen.

Wann wird das Untere Tor in Pöttmes saniert? Das wollten Martin Rupprecht, Vorsitzender des Pöttmeser Heimat- und Volkstrachtenvereins, und eine weitere Zuhörerin wissen. Schindele verwies auf die laufenden Haushaltsberatungen und sagte, er wolle nichts versprechen, was sich dann nicht erfülle. Die Zuhörerin betonte, im Unteren Torbogen sei es feucht, der Putz falle herunter und die Fenster seien kaputt. „Irgendwann fällt euch der Torbogen zusammen.“ Im Unteren Tor haben mehrere Vereine eine Bleibe.

Die Gemeinde wird auf die Bitte eines Zuhörers hin einen Mülleimer auf dem neuen Spielplatz am Kindergarten Klapperstorch aufstellen. (nsi)

