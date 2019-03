vor 60 Min.

aus der Partnergemeinde Einstimmig entschieden sich die Gemeinderatsmitglieder dafür, Gäste aus der Partnergemeinde Bàr in Ungarn nach Baar in Schwaben einzuladen. Am Pfingstwochenende, pünktlich zum Brauereifest, sollen die Gäste nach Baar kommen. Zeitgleich beginnt für Baars Bürgermeister Kandler nun die Suche nach privaten Unterkünften für die Gäste. Anschließend müssen die Räte sich Gedanken über ein Programm machen. (brast)

Themen Folgen