Der Gemeinderat bestätigte den Kommandanten der Feuerwehr Unterbernbach, Tobias Szekely, und seinen Stellvertreter Robert Hofberger sowie den Kommandanten der Feuerwehr Haslangkreit, Hermann Erbe, und seinen neuen Stellvertreter Johannes Westner.

Rund 285000 Euro kostet das neue Vereinsheim der Feuerschützen Kühbach.

Der Gemeinderat genehmigte im nicht öffentlichen Teil einen zehnprozentigen Zuschuss in Höhe von 28585 Euro und übernahm eine Ausfallbürgschaft über 150000 Euro.

vorgestellt Einen Vorentwurf zum geplanten Erweiterungsbau am Rathaus stellte Architekt Roland Rieger im nicht öffentlichen Teil vor.

Den Pachtvertrag mit dem TSV Kühbach für das Gelände am Sportpark verlängerte der Gemeinderat um 30 Jahre.

Die beiden freien Bauplätze in der Lilienstraße verlost die Gemeinde demnächst unter sechs Bewerbern. Sie hatte das Grundstück von den Bauherren zurückgenommen, weil diese die zweijährige Baupflicht nicht eingehalten hatten.

aufgehoben Den rund 50 Jahre alten Bebauungsplan „An der Schönbacher Straße“ hob der Gemeinderat auf. Er beschloss die Aufhebungssatzung. Alle Grundstücke sind bereits bebaut.

zugestimmt Keine Einwände hatte der Gemeinderat gegen den Einbau von zwei weiteren Wohnungen in ein bestehendes Wohn- und Geschäftshaus am Marktplatz.

genehmigt Folgenden Bauanträgen stimmte der Gemeinderat zu: Neubau eines Einfamilienhauses mit drei Garagen in Unterschönbach, Erweiterung und Umbau eines Ein- in ein Zweifamilienhaus in der Eichenstraße, Neubau eines Einfamilienhauses in der Schlossstraße in Haslangkreit sowie Abbruch eines Stadels mit Neubau eines Einfamilienhauses in der Dorflandstraße in Haslangkreit. (drx)

