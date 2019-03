23.03.2019

Noch einmal lag dem Rehlinger Gemeinderat im Zuge der Bauleitplanung der Gemeinde Affing der Bebauungsplan „Am Weberanger“ vor. Hier hatte Rehling bei der ersten Beteiligung Bedenken erhoben gegen die geplante Ausfahrt aus dem Baugebiet in die Staatsstraße, was vor Kurzem in Affing aber als unbegründet zurückgewiesen wurde. Bei der neuerlichen Vorlage gab es keinerlei Einwände mehr gegen die geänderte Planung aus Affing.

Ohne Gegenstimme gebilligt wurde vom Gemeinderat die vorgelegte Jahresrechnung 2018 für das Kinderhaus. Bürgermeister Alfred Rappel erläuterte die Zahlen. Demnach stehen beim Kinderhaus Einnahmen in Höhe von 680000 Euro (Vorjahr 630000 Euro) und Ausgaben in Höhe von 970000 Euro (Vorjahr 870000 Euro) gegenüber. Also ein dickes Minus von 290000 Euro, das mit einem Zuschuss aus dem Haushalt ausgeglichen werden muss. Im Vorjahr waren es 240000 Euro. Wie der Bürgermeister betonte, ist diese Ausgleichszahlung durch die Gemeinde bei einer Größenordnung von rund 180 betreuten Kindern keinesfalls überdimensional und deshalb sei es auch nicht angedacht, die Gebühren zu erhöhen. Zudem wurde an auswärtige Einrichtungen für die Betreuung von in Rehling wohnenden Kindern ein Förderbetrag in Höhe von 110000 Euro inklusive des weitergeleiteten Staatszuschusses ausbezahlt. Rehling erhielt von anderen Gemeinden für Kinder mit auswärtigem Wohnsitz, die in der Kita Rehling betreut wurden, 13000 Euro.

Ohne Diskussion wurde auch die Jahresrechnung der Abwasseranlage für 2018 vom Gremium zur Kenntnis genommen wurde. Hier lagen die Einnahmen der Einleitungsgebühren für die Abwasserbeseitigungsanlage mit 220000 Euro rund 8000 Euro höher als 2017.

Die Ausgaben beliefen sich auf rund 310000 Euro und damit um rund 60000 Euro über den Ausgaben von 2017. Dies liegt an der höheren Abschreibung und der höheren kalkulatorischen Verzinsung für die neue Kläranlage, die 2018 erstmals verbucht wurden.

Dem Hinweis von Klaus Jakob, dass der große Baum am Kriegerdenkmal vor der Kirche mit dem Stamm auf die Mauer drückt, will die Gemeinde laut Bürgermeister nachgehen. Solche Hinweise hatten sich gehäuft, weshalb dies schon mit dem Forstamt begutachtet worden war. Bislang wurden keine Schäden festgestellt. Geprüft wird auch das Floß im Oberacher Badesee, nachdem dieses gemäß einem Hinweis schief im Wasser stehe. Möglicherweise ist die Ursache der erhöhte Grundwasserspiegel und eine zu kurze Verankerungskette. (at)

Themen Folgen