Friedhofsreferent Georg Robert Jung (FWG) sprach die Aussegnungshalle am Neuen Friedhof in Aichach an. An der Südwestseite sei dringend eine Beschattung notwendig. Es seien auch schon mehrmals Vögel gegen die Scheibe geflogen, was sie nicht überlebt hätten, berichtete er. Bürger hätten ihn außerdem darauf angesprochen, dass ein Kreuz in der Aussegnungshalle angebracht werden sollte. Dazu sagte Bürgermeister Klaus Habermann, über ein Kreuz für die Halle habe er mit Stadtpfarrer Herbert Gugler gesprochen. Mit ihm werde nach einer guten Lösung gesucht. Für die Beschattung sei an Lamellen gedacht.

Nach einem Anliegen des Seniorenbeirats erkundigte sich Lothar Bahn (FWG): ein zusätzlicher Parkautomat nahe der Stadtpfarrkirche. Wie Bürgermeister Habermann berichtete, liegt der Antrag derzeit beim Ordnungsamt. Die Voraussetzungen für eine Installation müssten noch geprüft werden. Zudem sei das mit Kosten verbunden. Die Angelegenheit werde zu gegebener Zeit im Bauausschuss Thema sein.

Dem Wirtschaftsplan 2019 des Heilig-Geist-Spitals hat der Stadtrat einstimmig zugestimmt. (bac)

