zu Mobilfunkmast Ein Mobilfunkmast soll an der Karl-Schiller-Straße in Ecknach gebaut werden. Der Bauantrag sieht einen 30 Meter hohen Schleuderbetonmasten vor mit einem Durchmesser von gut einem Meter am Boden und etwa 60 Zentimetern oben. Er soll als Antennenträger für den Mobilfunk dienen. Auf 27 Metern Höhe soll er eine Gitterrastplattform für Arbeiten an der Antennenanlage haben. Der Bauausschuss hatte keine Einwände.

Der jährliche Bericht zur Sonderabfalldeponie Gallenbach liegt vor, wie Helmut Baumann vom Bauamt berichtete. Die Deponie wurde 2017 nach über 42 Jahren für die Annahme geschlossen. Freies Restvolumen wurde mit internen Rückständen verfüllt, so Baumann. Die letzte Anlieferung erfolgte am 17. September 2018. Seit August 2017 läuft die Rekultivierung der Bauabschnitte III und IV mit einer Fläche von rund 28000 Quadratmetern. Diese Arbeiten sollten laut Jahresbericht nun abgeschlossen sein. Die Untersuchungen des Grundwassers hätten ähnliche Ergebnisse wie 2017 gezeigt. Grenzwertüberschreitungen wurden nicht gemessen. Auch Betriebsstörungen wurden nicht registriert, so Baumann. Das Betriebsbuch liegt der Stadt in digitaler Form vor und kann dort nach Terminabsprache eingesehen werden. Der Ausschuss nahm den Bericht zur Kenntnis. (bac)

