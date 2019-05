00:32 Uhr

in Ortsteilen Da es immer wieder Probleme mit der Internetversorgung in den Ortsteilen Allenberg und Rapperzell gibt, wird nun eine mögliche Breitband-Erschließung durch die Firma Alto-Netz GmbH überprüft. Zunächst möchte der Altomünsterer Netzbetreiber das Interesse der Bürger abwägen und lädt daher zu zwei Informationsabenden ein. Losgelegt wird am Mittwoch, 22. Mai, im Gasthof Schwibinger in Rapperzell, Anfang Juni folgt eine weitere Veranstaltung im Gasthof Rupp in Allenberg.

Der BRK-Kreisverband Aichach-Friedberg und der Volksbund für Deutsche Kriegsgräberfürsorge beantragten einen Zuschuss bei der Gemeinde. Für den BRK-Kreisverband stellt die Kommune 650 Euro und für die Kriegsgräberfürsorge 300 Euro zur Verfügung.

Erneuert werden muss der fast 40 Jahre alte Ballfangzaun am Fußballplatz der Sportanlage des TSV Schiltberg. Der Verein hat die Gemeinde um einen Zuschuss für das rund 11000 Euro teure Projekt gebeten. Dritter Bürgermeister Fabian Streit bezeichnete in der Sitzung einen Zuschuss als gut investiertes Geld. Aufgaben wie die Mäharbeiten mache der Verein seit jeher selbst und müssten nicht von der Gemeinde finanziert werden. Auch die restlichen Mitglieder des Gremiums waren der Meinung, dass die Sportler mit einem Zuschuss von 50 Prozent der Kosten unterstützt werden sollen.

In der Oberen Ortsstraße in Schiltberg soll eine landwirtschaftliche Lager- und Maschinenhalle entstehen. Hierfür wird ein bestehendes Gebäude abgebrochen. Da es sich bei dem Standort um dörfliches Mischgebiet handelt, hatten die Räte keine Einwände. (skw)

